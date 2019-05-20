P2P биткоин-платформа Paxful выходит на российский рынок

Основанная в 2015 году компания, использующая в своем бизнесе финансовую P2P модель, в этом году выходит на российский рынок. Paxful предоставляет возможность выполнения финансовых транзакций без участия третьих лиц, банков и иных финансовых учреждений.

27 мая в Москве состоится первая презентация P2P платформы Paxful в рамках бизнес-клуба лидеров цифровой экономики CSHP. Бизнес-модель Paxful позволила ей за четыре года стать одной из крупнейших биткоин-платформ в мире. В 2018 году рост объёма торговли Paxful составил 134% и достиг среднего ежемесячного объёма в $203 000 000. Рост количества совершенных сделок увеличился на 115%. Опыт работы компании показывает, что ее деятельность приносит большую пользу людям, не имеющим возможность пользоваться банковскими услугами.

«Мы работаем над тем, чтобы популяризировать P2P финансы в глобальном масштабе, в том числе и в России, где мы ожидаем большой интерес со стороны тех, кто желает создать альтернативу банковской системе», — отмечает Артур Шабак.

В 2019 году компания активно продолжает свою экспансию на международной арене, в первую очередь — на российском рынке.

«Мы работаем над тем, чтобы популяризировать P2P финансы в глобальном масштабе, в том числе и в России, где мы ожидаем большой интерес со стороны тех, кто желает создать альтернативу банковской системе», — отмечает Артур Шабак.

Развивая финансовую P2P модель в глобальном масштабе, Paxful предоставляет финансовые услуги во всем мире (Азия, Африка, Канада, США) тем, кто лишен возможности пользоваться банковскими продуктами. Понимая своих клиентов, платформа дает им возможность совершать сделки, используя для этого более 300 различных способов оплаты, включая все основные валюты и платежные системы.

«Предлагая свою платформу пользователям, мы делимся с ними своим полученным опытом, благодаря которому наши услуги постоянно улучшаются и оптимизируются», — говорит исполнительный директор компании Paxful Артур Шабак.

В рамках социальной ответственности в 2017 году основатели Paxful создали благотворительную инициативу в Африке — #BuiltWithBitcoin. В планах проекта — построить в этом регионе 100 учебных заведений, а его цель — показать, что биткоин может помочь людям во всем мире. На сегодняшний день Paxful построили детский сад и начальную школу в Руанде (Африка), а также предоставили стипендии афганским беженцам. Финансирование в Африке осуществляется исключительно биткоинами. Проект #BuiltWithBitcoin демонстрирует возможности криптовалюты в сфере благотворительности.

«Мы призываем сектор криптовалюты вносить больший вклад в гуманитарные проекты. Инициатива #BuiltWithBitcoin является примером использования биткоинов в качестве не только спекулятивного инструмента, но и свидетельства полезности криптовалюты», — подчеркивает Артур Шабак.

Paxful — P2P биткоин-платформа, основанная в 2015 году. Развивая финансовую P2P модель в глобальном масштабе, Paxful предоставляет возможность выполнения финансовых транзакций без участия третьих лиц, банков и иных финансовых учреждений. Компания активно развивается, предоставляя финансовые услуги во всем мире тем, кто лишен возможности пользоваться банковскими продуктами.

Рэй Юсеф — соучредитель и генеральный директор компании Paxful, родился в Нью-Йорке. Филантроп, эксперт по технологиям и биткоин энтузиаст. Вместе с Артуром Шабаком создал компанию Paxful — peer-to-peer биткоин-площадку, цель которой — обеспечить финансовую доступность тем, кому это необходимо, посредством P2P финансирования.

Артур Шабак — исполнительный директор и соучредитель компании Paxful, родился и вырос в Эстонии. Окончил таллиннский университет «ТалТех». На протяжении 9 лет работает в области информационных технологий.