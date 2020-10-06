Пакетыбезлифтанос и рукколанос - «Утконос» поигрался словами
Онлайн-ритейлер «Утконос» придумал новые слова в рекламной кампании «Всенакаждыйденьнос». Неологизмы призваны показать, сколько всего сервис «Утконос онлайн» приносит своим клиентам прямо домой.
Рукколанос, вседлятомяманос, начатьбегатьвпаркенос и пакетыбезлифтанос появились благодаря агентству Great . Новые слова состоят из названий ассортимента магазина или дополнительных преимуществ, которые дает доставка на дом, и фирменного «носа».