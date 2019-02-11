Палатки и ларьки вернутся на улицы российских городов

Министерство промышленности и торговли РФ собирается вернуть на улицы российских городов продуктовые палатки и ларьки, заявил в интервью «Российской газете» заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Замглавы Минпромторга уточнил, что малые форматы торговли необходимы из-за «дефицита качественных торговых площадей». Так, в настоящее время торговых площадей на тысячу человек в России насчитывается в два раза меньше, чем во многих европейских странах. Сегодня на крупные торговые сети приходится около 30−40% рынка. Однако производителей, желающих представлять свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.

В регионах малые форматы торговли сохранились, но «зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета». Евтухов считает, что одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это создаст дополнительную загрузку автопрома. Кроме того, подобные торговые точки малой нестационарной розницы дают «рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах». Таким образом, развитие малых форматов торговли обеспечит до 250 тысяч рабочих мест и конкуренцию. «Дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен млрд руб.», — добавил он.

Сейчас в министерстве разрабатывают законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли, чтобы закрепить необходимые гарантии их деятельности, и рассчитывают на поддержку законодательной инициативы в Госдуме.