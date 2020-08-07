Пандемия любви не помеха: на Авито ажиотажный спрос на свадебные платья

Во время самоизоляции около 70% свадеб было перенесено, однако летом россияне все-таки решили отметить бракосочетания, об этом свидетельствуют данные Авито. В июле спрос на свадебные платья в России подскочил на 36% по сравнению с июнем, согласно данным платформы.

Перенесли на лето

Аналитики Авито выяснили, что в июле спрос на свадебные платья в России подскочил на 36% по сравнению с июнем — это свидетельствует о том, что россияне постепенно «отошли» от карантина и занялись организацией свадеб. Динамика заметна и в соотношении с показателями прошлого года: в июле 2020 года жители России интересовались свадебными нарядами на 54% больше, чем в том же месяце в 2019. Это связано со сдвигом начала сезона — в 2020 году россияне начали готовиться к торжествам только в середине лета. Свадебное платье можно было приобрести в среднем по стране за 9 380 рублей, что дороже на 10%, чем в июле прошлого года, и на 2%, чем в июне.

Где больше всего счастливых пар?

Больше всех поиском свадебных платьев озаботились пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга — 16% из всех, кто интересовался нарядами на Авито, находятся именно в этих городах. В Москве цены на свадебные платья значительно выше общероссийских — в среднем купить наряд можно за 13 090 рублей, что дороже, чем в любом другом городе в России. Дешевле всего платье можно было приобрести в Челябинске, в июле оно стоило в среднем 6 820 рублей. В Санкт-Петербурге платья стоят совсем немного дороже, чем в среднем по стране — 9 750 рублей. Цены в обоих городах практически не изменились с прошлого месяца, а спрос вырос на 40% и 33% соответственно.

Самый яркий рост спроса был выявлен в Краснодаре и Саратове — пользователи каждого из городов интересовались приобретением свадебных платьев примерно на 40% чаще по сравнению с предыдущим месяцем. Купить свадебное платье краснодарцы и саратовцы могли за 11 640 и 8 760 рублей соответственно.

Размеры платьев

Самым популярным размером в России в июле был 42-44 (S) — запросы на него составили 36% от всего спроса на свадебные платья. Второе место закрепилось за 44-46 (M), который занял 24% от всех запросов, а третьим по популярности размером стал 46-48 (L), на который пришлось 10%. В целом, во всех городах пользователей в основном интересовал 42-44 (S), однако в Омске и Тольятти был более востребован размер 44-46 (M). Доля запросов на такие свадебные платья составила 30% в каждом из городов.