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Пандемия ускорила переход потребителей люксовых товаров к покупкам онлайн

Мировой рынок люксовых товаров на фоне пандемии ждет обвал: сейчас даже самый оптимистичный сценарий предполагает падение продаж в 2020 году на 35–45%. Ранее в своем консенсус-прогнозе Boston Consulting Group ожидала, что в текущем году рынок потеряет около €105 млрд и вернется на уровень 2011 года, когда его объем равнялся €250 млрд. Восстановление мировой отрасли, как считают эксперты, будет постепенным, продажи в большинстве категорий вернутся к докризисным показателям только в 2023 году.

Однако более половины российских потребителей, закупающих люксовую продукцию на 37 тыс. евро в год и более, чаще приобретали ее в интернете во время пандемии. Такой вывод приводится в исследовании «True-Luxury Global Consumer Insight» консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) и Altagamma, проводившемся в декабре 2019 — январе 2020 г. (более 12 тыс. респондентов в десяти странах) и в июне 2020 г. (2 тыс. человек в десяти странах). Об этом сообщает РБК.

Коронакризис ускорил переход потребителей роскоши к покупкам онлайн. О том, что они будут приобретать люксовые товары в интернете после пандемии, сообщили 44% респондентов в России. А еще 23% заявили, что продолжат покупать еще больше предметов роскоши онлайн. Глобально 48% аудитории люксовых производителей планируют делать больше заказов в интернете, чем ранее.

После полного выхода из пандемии около 3,7% отечественных покупателей готовы совершать только онлайн-покупки, а 14,3% потребителей откажутся от интернет-покупок в пользу офлайн-магазинов.

В 2019 г. на интернет приходилось 12% рынка персональных предметов роскоши, оценивающегося в 350 млрд евро. К 2022 г. доля онлайна в нем вырастет до 20%, прогнозируют эксперты.

Более 54% российских респондентов ожидают, что люксовые бренды будут помогать им с подбором одежды и аксессуаров и предоставлять дополнительные услуги онлайн. Также более 50% опрошенных готовы делиться своими данными с брендами и получать от них персонализированные предложения.

Автор: Анна
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