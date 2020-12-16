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Пандемия вернула показатель ввода торговых центров в России на уровень 2003 года

Согласно данным компании JLL, по итогам 2020 года в России за исключением двух крупнейших городов страны (Москвы, Санкт-Петербурга) и Московской области введено 198 тыс. кв. м качественной торговой недвижимости, что является минимальным показателем фактически за всю современную историю развития рынка торговой недвижимости.

На рынке появилось семь новых качественных объектов, только один из них, KazanMall (54 тыс. кв. м GLA), открылся в городе-миллионнике. По сравнению с 2019 годом, в городах с численностью населения более миллиона человек ввод качественной торговой недвижимости сократился на 68%.

Ввод качественных торговых центров в городах-миллионниках

Источник: JLL

Помимо торгового центра, в Казани открылись такие объекты, как МФК Green park (50 тыс. кв. м) в Нижневартовске, «Балтия Молл» (40 тыс. кв. м) в Калининграде, «Счастье» (19 тыс. кв. м) в Хабаровске, «Матрешка» (18 тыс. кв. м) в Тюмени и два небольших районных торговых центра в Пензе и Новороссийске.

Ввод качественных торговых центров в региональных городах

Источник: JLL

Стоит отметить, что ежегодное замедление прироста качественных торговых площадей — следствие не только пандемии. Постепенное снижение объема ввода качественных торговых центров началось еще в 2016 году. Тогда на региональном рынке впервые с 2006 года появилось меньше 1 млн кв. м, а в 2017-2019 годах в российских регионах появлялось в среднем 500 тыс. кв. м в год. Это объясняется постепенным насыщением рынка предложением качественных площадей.

«В 2021 году ожидается около 660 тыс. кв. м нового предложения, что включает в себя перенесенные с 2020 года проекты. Если все объекты появятся на рынке, ввод 2021 года более чем в три раза превысит показатель 2020 года. Тем не менее, в связи с неопределенностью ситуации с продолжительностью пандемии, девелоперы могут отложить запуск части проектов на более поздний срок. На 2022 год запланировано 335 тыс. кв. м качественных торговых площадей. Кроме того фокус на рынке торговой недвижимости сместился с бурного строительства больших моллов в сторону реконцепции существующих устаревших проектов в городах с высокой насыщенностью торговыми площадями и строительстве небольших окружных и районных торговых центров в городах, где спрос на них еще не удовлетворен», — комментирует Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL.

«Стоит отметить, что многие участники рынка последние пару месяцев с нетерпением ждали массовой вакцинации, надеясь, что она существенно ускорит возврат отрасли в привычное русло. Многие соскучились по „доковидной“ жизни, по опыту, который может предоставить только офлайн-формат торговли, и по эмоциям от похода в ресторан, кинотеатр или развлекательный центр», — комментирует Полина Жилкина, руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL.

Автор: Анна
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