Pandora обновит логотип и полностью переделает дизайн магазинов

Pandora планирует провести масштабный ребрендинг. Ювелирный бренд обновит логотип и полностью переделает дизайн своих 2700 магазинов. Кроме того, в планах компании — начать активно привлекать к рекламе знаменитостей, сообщает Business Of Fashion.

Компания расширит ассортимент постоянных коллекций и будет выпускать эксклюзивные тематические серии, например, по мотивам истории о Гарри Поттере или мультфильма «Холодное сердце». Кроме того, будет сделана ставка на онлайн-продажи на различных глобальных площадках, таких как Tmall.

«Клиенты говорят нам, что раньше они думали о Pandora как о доступном бренде, но больше не считают так. Мы отошли от своего первоначального имиджа и теперь пытаемся вернуть Pandora к тому, что сделало бренд популярным. Мы должны укрепить наши позиции доступного ювелирного крупного бренда», — комментирует Александр Ласик, генеральный директор Pandora.

Инвесторы с одобрением приняли новую стратегию Pandora, запуск которой состоялся в начале года. Она направлена ​​на снижение издержек, улучшение позиционирования бренда и уменьшение количества промо-акций.

Напомним, ранее Pandora выбрала амбассадором бренда актрису Милли Бобби Браун, звезду сериала «Очень странные дела». Первая кампания с ее участием выйдет в октябре.