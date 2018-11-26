Парижский бренд Sandro запустил интернет-магазин в России

Парижский бренд Sandro, до этого представленная только девятью оффлайн магазинами в Москве, запустил свой интернет-магазин в России.

Вещи из последней осенне-зимней коллекции модного французского бренда теперь можно заказать с доставкой по Москве и Санкт-Петербургу, которую осуществят за 1–2 дня. Отправка в регионы займет не более 7 дней. Интернет-магазин предоставляет услугу бесплатного возврата, а ассортимент магазина обновляется каждую неделю.

В честь открытия онлайн-бутика Sandro запустил закрытую распродажу с 23 по 29 ноября для зарегистрированных пользователей со скидками до 50%. Увидеть сниженные цены можно после авторизации на сайте.