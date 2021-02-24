+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Партнёрам Яндекс.Маркета стало проще переключиться на маркетплейс

Яндекс.Маркет создал единый каталог для управления ассортиментом. Теперь партнёрам будет проще менять и комбинировать модели сотрудничества.

С Маркетом можно работать по-разному: есть модель ADV (то есть закупка трафика), а есть разные схемы для сотрудничества с маркетплейсом. Ранее, чтобы совмещать модели, нужно было каждый раз заводить новый каталог.

Теперь Маркет упростил процесс и создал единый каталог. Продавцам, работающим по модели ADV, можно использовать уже загруженный ассортимент, чтобы подключиться к маркетплейсу. Цену и другие условия продажи при добавлении товара в новый магазин можно будет поменять, а также добавить данные о товаре, которых нет в каталоге. Единый каталог позволит комбинировать модели и переключаться между ними.

«Маркет продолжает двигаться в сторону маркетплейса и делает всё, чтобы продавать у нас было удобно и выгодно. Сейчас мы запустили первую версию единого каталога для управления ассортиментом на Маркете — она доступна 6 тысячам магазинов. Остальные партнёры получат такую возможность в течение нескольких месяцев», — отметила Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

С начала года размещаться на маркетплейсе стало намного выгоднее — Маркет снизил комиссию за продажу. Сейчас для товара любой категории и стоимости партнёры платят 2% от цены. Отдельно продавец оплачивает комиссию за эквайринг и логистические операции.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 февраля / Комментарии
Сбер запускает продажи девайсов для умного дома

Сбер запускает продажи девайсов для умного дома

Сбер объявляет о запуске собственной платформы умного дома и старте продаж новых умных устройств под брендом Sber — смарт-ламп и смарт-розеток, управление которыми будет интегрировано с виртуальными ассистентами семейства Салют.

далее →

18 февраля / Комментарии
AliExpress Россия запускает локальные продажи канцелярских товаров

AliExpress Россия запускает локальные продажи канцелярских товаров

AliExpress Россия открывает новую локальную категорию, в которой будут представлены канцелярские товары от российских продавцов с быстрой доставкой. Первыми на площадке зарегистрировались компании hatber и Секретарь.

далее →

17 февраля / Комментарии
«Яндекс» планирует потратить на развитие grocery сервисов $400–500 млн

«Яндекс» планирует потратить на развитие grocery сервисов $400–500 млн

«Яндекс» планирует потратить $400–500 млн на развитие «Яндекс.Маркета», «Яндекс.Лавки» и «Яндекс.Еды». По данным компании, в 2020 году оборот таких товаров вырос почти в пять раз и достиг 24 млрд руб.

далее →

16 февраля / Комментарии
Магазины из Татарстана смогут торговать на Яндекс.Маркете со своего склада

Магазины из Татарстана смогут торговать на Яндекс.Маркете со своего склада

Яндекс.Маркет начал подключать продавцов из Татарстана по модели FBS — продажи с фулфилментом магазина. Её суть заключается в том, что партнёр размещает товары на Маркете, но хранит их на своём складе и сам упаковывает под заказы.

далее →

15 февраля / Комментарии
«Авито» начинает работать по модели маркетплейса

«Авито» начинает работать по модели маркетплейса

«Авито» подключит поставщиков к маркетплейсу и будет зарабатывать на комиссии с их продаж. Оплачивать товары партнеров можно будет напрямую через «Авито». До этого сделки совершались вне площадки или через «Авито Доставку».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!