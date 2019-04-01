Партнёрская сеть Яндекс.Маркета становится кросс-сервисной: к ней подключился маркетплейс Беру

В партнёрской сети Яндекс.Маркета появились инструменты для маркетплейса Беру. Теперь паблишеры могут размещать на своих ресурсах виджеты и партнёрские ссылки Беру и получать доход с заказов своих пользователей.

Партнёрская сеть Яндекс.Маркета — это кросс-сервисный продукт, который предоставляет вебмастерам и блогерам набор инструментов для получения дохода от платформы для выбора товаров Яндекс.Маркет и маркетплейса Беру.

Для Беру доступны два инструмента партнёрской сети: виджеты и ссылки. Контент для виджета может быть выбран самим паблишером или подобран автоматически, исходя из содержания страницы. Партнёрские ссылки могут вести как на конкретный товар, так и на любую страницу на Беру, например, страницу категории товаров или пятничной распродажи.

В отличие от инструментов Яндекс.Маркета, при использовании которых паблишер получает оплату за каждый переход пользователя в интернет-магазин, Беру работает по модели CPA. Паблишер получает процент от каждой покупки привлечённых им пользователей. Размер комиссии варьируется от 2% до 15% в зависимости от товарной категории и количества проданных товарных позиций.

В дальнейшем Яндекс.Маркет планирует расширять функционал инструментов партнёрской сети, создавая более гибкие условия работы с паблишерами.