Партнёрская сеть Яндекс.Маркета становится кросс-сервисной: к ней подключился маркетплейс Беру
В партнёрской сети Яндекс.Маркета появились инструменты для маркетплейса Беру. Теперь паблишеры могут размещать на своих ресурсах виджеты и партнёрские ссылки Беру и получать доход с заказов своих пользователей.
Партнёрская сеть Яндекс.Маркета — это кросс-сервисный продукт, который предоставляет вебмастерам и блогерам набор инструментов для получения дохода от платформы для выбора товаров Яндекс.Маркет и маркетплейса Беру.
Для Беру доступны два инструмента партнёрской сети: виджеты и ссылки. Контент для виджета может быть выбран самим паблишером или подобран автоматически, исходя из содержания страницы. Партнёрские ссылки могут вести как на конкретный товар, так и на любую страницу на Беру, например, страницу категории товаров или пятничной распродажи.
В отличие от инструментов Яндекс.Маркета, при использовании которых паблишер получает оплату за каждый переход пользователя в интернет-магазин, Беру работает по модели CPA. Паблишер получает процент от каждой покупки привлечённых им пользователей. Размер комиссии варьируется от 2% до 15% в зависимости от товарной категории и количества проданных товарных позиций.
В дальнейшем Яндекс.Маркет планирует расширять функционал инструментов партнёрской сети, создавая более гибкие условия работы с паблишерами.
«У партнёрской сети Яндекс.Маркета амбициозные планы. Мы хотим, чтобы в ближайшее время партнёрская сеть стала не только высококонверсионным источником трафика для магазинов Маркета, но и маркетплейса Беру и, в последствии, трансграничной платформы Bringly. Для этого мы будем развивать текущие формы дистрибуции и создавать новые, обеспечивая привлекательные финансовые условия для паблишеров», — прокомментировала менеджер дистрибуционных проектов Яндекс.Маркета Анна Самаркина.