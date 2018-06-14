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Партнерства Сбербанка и Alibaba не будет

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Сбербанк отказался от планов по созданию совместного предприятия (СП) с интернет-ритейлером Alibaba. Об этом заявил Герман Греф в ходе годового собрания акционеров Сбербанка.

Герман Греф заявил, что организация не смогла договориться с интернет-ритейлером за полтора года.

«Мы не планируем партнерство с Alibaba, полтора года находились в переговорах, к сожалению, мы не сумели договориться, после чего нашли согласие с „Яндексом“. И, собственно, наш проект „Яндекс.Маркет“ — это конкурент Alibaba».

О переговорах между Сбербанком и китайской Alibaba Group стало известно в январе 2017 года. Планировалось, что СП в сфере интернет-торговли может быть создано уже в первой половине 2017 года. В Сбербанке рассчитывали, что Alibaba внесет кредитную организацию в действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также в Турции и странах Восточной Европы.

Отвечая на вопросы Греф предположил, что совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса» может в будущем разместить свои акции на бирже. Однако до этого проект должен набрать инвестиционную привлекательность, добавил глава Сбербанка.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет, Сбербанк России
Автор: Анна
Теги: яндекс.маркет Сбербанк
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