Партнерства Сбербанка и Alibaba не будет

Сбербанк отказался от планов по созданию совместного предприятия (СП) с интернет-ритейлером Alibaba. Об этом заявил Герман Греф в ходе годового собрания акционеров Сбербанка.

Герман Греф заявил, что организация не смогла договориться с интернет-ритейлером за полтора года.

«Мы не планируем партнерство с Alibaba, полтора года находились в переговорах, к сожалению, мы не сумели договориться, после чего нашли согласие с „Яндексом“. И, собственно, наш проект „Яндекс.Маркет“ — это конкурент Alibaba».

О переговорах между Сбербанком и китайской Alibaba Group стало известно в январе 2017 года. Планировалось, что СП в сфере интернет-торговли может быть создано уже в первой половине 2017 года. В Сбербанке рассчитывали, что Alibaba внесет кредитную организацию в действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также в Турции и странах Восточной Европы.

Отвечая на вопросы Греф предположил, что совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса» может в будущем разместить свои акции на бирже. Однако до этого проект должен набрать инвестиционную привлекательность, добавил глава Сбербанка.