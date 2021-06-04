ПЭК и Минтранс запустят беспилотные грузоперевозки на трассе М-11 «Нева»

К 2024 году на магистрали М-11 «Нева» будут тестироваться беспилотные грузовые автомобили. Соответствующее соглашение ПЭК и Минтранс России подписали на Петербургском международном экономическом форуме. В проекте также примут участие ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), «КАМАЗ», «Национальные Телематические Системы» (НТС) и другие компании.

В рамках проекта на трассе М-11 планируется создание цифрового транспортного коридора с необходимой для безопасного движения беспилотных грузовиков инфраструктурой. На въездах в Москву и Санкт-Петербург обустроят специальные хабы, чтобы беспилотные грузовики не заезжали на дороги с интенсивным движением. Для управления передвижением беспилотников будет создан специальный государственный центр. Участники проекта совместно подготовят поправки в законодательство и технологические стандарты с учетом передвижения беспилотного транспорта по магистралям.

«Мы будем готовить масштабирование протестированных решений на другие трассы, включая М-12 от Москвы до Екатеринбурга. До 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км федеральных дорог», – отметил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов.

«Запуск коридора для беспилотного транспорта на трассе М-11 – это еще один шаг на пути к масштабной трансформации грузоперевозок. Наша задача – оценить на практике весь процесс перевозки. Будем тестировать взаимодействие автомобиля с дорожной инфраструктурой, его маневренность в пути, реакцию на аварийные ситуации и так далее. Мы планируем увидеть конкретные точки эффективности: рост скорости беспилотных грузовиков на 25% – до 75 км/ч и сокращение себестоимости перевозки на 10%. ПЭК не планирует ездить на беспилотных магистральных тягачах в городах, тем более в мегаполисах. Наш фокус – скоростные трассы между населенными пунктами, где минимум светофоров и пешеходных переходов. В городах таким автомобилям гораздо сложнее передвигаться, а затраты на их адаптацию экономически менее эффективны», – подчеркнул Вадим Филатов, заместитель директора ПЭК.

ПЭК уже протестировал беспилотные перевозки в логистическом хабе компании в Бутове. На протяжении нескольких месяцев грузовая платформа EVO-1 совершала более 35 рейсов в день, перевозила до 6 паллет одновременно.

ПЭК также проводит тестовые магистральные грузоперевозки по технологии «виртуальный рельс» от российской компании BaseTtacK. На первом этапе система подсказывает оптимальный режим вождения. Следующий этап – передача системе управления педалью газа. По результатам ожидается до 20% экономии топлива.