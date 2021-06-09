+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

ПЭК оптимизирует складские процессы с помощью роботов

ПЭК протестировал перевозку грузов внутри склада с помощью роботов компании Ronavi Robotics. Эксперимент в течение месяца проходил в хабе компании в Южном Бутове, сообщает пресс-служба транспортно-логистического провайдера. Задача – перемещение между различными складскими зонами, в том числе в зону выдачи клиентам.

Стандартный процесс выглядит так: клиент приезжает в зону выдачи грузов, оператор передает данные о заказе WMS-системе, которая назначает линейного сотрудника из зоны хранения для сбора отправления.

Сотрудник находит нужную ячейку, забирает отправление и доставляет на выдачу. При этом непосредственно на комплектацию посылки он тратит 30% рабочего времени, а 70% уходит на перемещение грузов между различными зонами. Целью тестирования ПЭК была проверка возможности автоматизации этих рутинных процессов.

Ronavi H-1500 – логистический робот-платформа для перевозки грузов размером не более одной паллеты и весом не более 1500 кг внутри складов. Он передвигается по специально нанесенной разметке в любом направлении без разворота корпуса.

Робот работает до 90% времени в сутки, на полную зарядку уходит 18 минут. Для сравнения, человек работает 8 или 12 часов с перерывами, поэтому для круглосуточной работы склада работа линейного персонала организована в несколько смен. Использование роботов позволяет уменьшить трудозатраты на перемещение грузов до 70%.

Машина самостоятельно выполняет задания, но при необходимости оператор может управлять роботом вручную с планшета. Платформа интегрируется через специальную программу RMS в WMS-систему, чтобы распределять задания и при необходимости прогнозировать размещение товарных позиций на территории склада.

«На первом этапе рой роботов Ronavi работает с участием человека, но впоследствии перемещение грузов по складу может стать полностью автоматизированным, а мощности линейного персонала можно будет перенаправить на другую работу. Главная цель совместной работы ПЭК и Ronavi Robotics – оптимизация внутрискладской логистики», – рассказал Олег Розанов, коммерческий директор компании Ronavi Robotics.

«Пилотный проект показал, что оптимальные площадки для внедрения робота Ronavi H-1500 – это склады, где внутренняя логистика подразумевает продолжительные маршруты с высокой повторяемостью одних и тех же процессов», – отметил Олег Сковородников, директор департамента цифровой трансформации ПЭК.

По итогам пилотного проекта будет приниматься решение о запуске робота в других складских комплексах ПЭК, где такие технологии максимально эффективно улучшат производительность склада.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 июня / Комментарии
Delivery Club запустил доставку цветов в регионах

Delivery Club запустил доставку цветов в регионах

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил доставку цветов в регионах. Теперь услуга доступна во всех городах-миллионниках и ещё более 30 городов. 

далее →

8 июня / Комментарии
Яндекс.Лавка запустилась в Уральском федеральном округе

Яндекс.Лавка запустилась в Уральском федеральном округе

В Екатеринбурге появилась Яндекс.Лавка. Свердловская область стала седьмым регионом присутствия сервиса ультрабыстрой доставки за 10-15 минут продуктов и готовой еды. До конца года Лавка инвестирует 250 млн рублей на развитие в регионе.

далее →

7 июня / Комментарии
«Яндекс.Маркет» запустит доставку безрецептурных лекарств

«Яндекс.Маркет» запустит доставку безрецептурных лекарств

«Яндекс.Маркет» запустит доставку безрецептурных лекарств. Сервис заработает в течение ближайших двух недель, — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

далее →

7 июня / Комментарии
Яндекс.Маркет открыл сортировочные центры в десяти городах

Яндекс.Маркет открыл сортировочные центры в десяти городах

Яндекс.Маркет открыл еще 10 сортировочных центров по России, увеличив их общее число с начала года более чем в 5 раз. Это позволит локальным магазинам торговать на маркетплейсе со своего склада, поможет им найти новых покупателей, а также ускорит доставку товаров до местных жителей.

далее →

4 июня / Комментарии
ПЭК и Минтранс запустят беспилотные грузоперевозки на трассе М-11 «Нева»

ПЭК и Минтранс запустят беспилотные грузоперевозки на трассе М-11 «Нева»

К 2024 году на магистрали М-11 «Нева» будут тестироваться беспилотные грузовые автомобили. Соответствующее соглашение ПЭК и Минтранс России подписали на Петербургском международном экономическом форуме. В проекте также примут участие ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), «КАМАЗ», «Национальные Телематические Системы» (НТС) и другие компании.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!