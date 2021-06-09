ПЭК оптимизирует складские процессы с помощью роботов

ПЭК протестировал перевозку грузов внутри склада с помощью роботов компании Ronavi Robotics. Эксперимент в течение месяца проходил в хабе компании в Южном Бутове, сообщает пресс-служба транспортно-логистического провайдера. Задача – перемещение между различными складскими зонами, в том числе в зону выдачи клиентам.

Стандартный процесс выглядит так: клиент приезжает в зону выдачи грузов, оператор передает данные о заказе WMS-системе, которая назначает линейного сотрудника из зоны хранения для сбора отправления.

Сотрудник находит нужную ячейку, забирает отправление и доставляет на выдачу. При этом непосредственно на комплектацию посылки он тратит 30% рабочего времени, а 70% уходит на перемещение грузов между различными зонами. Целью тестирования ПЭК была проверка возможности автоматизации этих рутинных процессов.

Ronavi H-1500 – логистический робот-платформа для перевозки грузов размером не более одной паллеты и весом не более 1500 кг внутри складов. Он передвигается по специально нанесенной разметке в любом направлении без разворота корпуса.

Робот работает до 90% времени в сутки, на полную зарядку уходит 18 минут. Для сравнения, человек работает 8 или 12 часов с перерывами, поэтому для круглосуточной работы склада работа линейного персонала организована в несколько смен. Использование роботов позволяет уменьшить трудозатраты на перемещение грузов до 70%.

Машина самостоятельно выполняет задания, но при необходимости оператор может управлять роботом вручную с планшета. Платформа интегрируется через специальную программу RMS в WMS-систему, чтобы распределять задания и при необходимости прогнозировать размещение товарных позиций на территории склада.

«На первом этапе рой роботов Ronavi работает с участием человека, но впоследствии перемещение грузов по складу может стать полностью автоматизированным, а мощности линейного персонала можно будет перенаправить на другую работу. Главная цель совместной работы ПЭК и Ronavi Robotics – оптимизация внутрискладской логистики», – рассказал Олег Розанов, коммерческий директор компании Ronavi Robotics.

«Пилотный проект показал, что оптимальные площадки для внедрения робота Ronavi H-1500 – это склады, где внутренняя логистика подразумевает продолжительные маршруты с высокой повторяемостью одних и тех же процессов», – отметил Олег Сковородников, директор департамента цифровой трансформации ПЭК.

По итогам пилотного проекта будет приниматься решение о запуске робота в других складских комплексах ПЭК, где такие технологии максимально эффективно улучшат производительность склада.