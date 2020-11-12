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ПЭК внедряет беспилотные технологии

Транспортно-логистический оператор запускает новое направление — «Центр беспилотных технологий ПЭК». Компания начинает тестирование автопилотируемого транспорта в магистральных междугородних, а также в межскладских и внутрискладских перевозках.

ПЭК активно осваивает рынок беспилотных технологий и выстраивает партнерские отношения с наиболее перспективными разработчиками и производителями беспилотной техники. Среди ключевых направлений развития нового бизнес-юнита: разработка, испытание и внедрение беспилотных грузовых автомобилей, содействие и инвестирование в перспективные стартапы в области беспилотных технологий, а также участие в венчурных, исследовательских и экспериментальных проектах. Компания уже начала сотрудничать с несколькими ведущими разработчиками беспилотной техники, а первые испытания начнутся в ноябре 2020 года на базе складских площадей ПЭК.

Перевозчик выстраивает партнерство на паритетных началах и участвует в различных проектах собственными производственными, финансовыми и кадровыми ресурсами. Компания готова предоставить разработчикам транспортные средства для монтажа и тестирования беспилотного оборудования, доступ на испытательные полигоны и возможности получения сертификации в НАМИ. Команда бизнес-юнита «Центр беспилотных технологий ПЭК» располагает собственным штатом опытных тест-водителей, офисами и лабораториями, которые могут использовать заинтересованные разработчики для реализации совместных проектов.

«Мы уверены в большом потенциале беспилотных перевозок, он будет раскрыт в самое ближайшее время, когда последние вопросы в области законодательства и инфраструктуры будут решены. Компания стремиться стать лидером отечественного рынка беспилотных грузовых перевозок, поэтому крайне заинтересована в сотрудничестве с беспилотными стартапами, разработчиками нейросетей для беспилотников, производителями лидаров и радаров. Мы полностью открыты к диалогу и готовы обсуждать различные форматы взаимодействия», — комментирует директор департамента цифровой трансформации ПЭК Олег Сковородников.

Автор: Анна
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