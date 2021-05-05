ПЭК выходит на рынок экспресс-доставки

Компания ПЭК объявила о запуске нового продукта бизнес-подразделения ПЭК: EXPRESS — доставка документов и грузов от двери до двери по территории России.

В 2021 году ПЭК: EXPRESS выведет на рынок новую линейку продуктов курьерской доставки документов и грузов, которая будет предлагать доставку по России как к определенному дню, так и к определенному времени.

Как рассказал директор ПЭК: EXPRESS Сергей Гришунин, новые продукты в целом ориентированы на клиентов сегмента В2В, но будут включать в себя и интересные возможности для физических лиц.

Решение о развитии продуктового портфеля ПЭК в сегменте экспресс-доставки документов и мелких грузов, отметил Сергей Гришунин, возникло как благодаря запросам от существующей клиентской базы ПЭК, так и благодаря возможностям собственной терминальной и транспортной сети, способной осуществлять доставку от двери до двери за 1-3 дня практически в любую точку Европейской части РФ. «Учитывая экспертизу ПЭК в авиационной доставке и развитую сеть региональных перевозок, мы получаем очевидное конкурентное преимущество. Сегодня, когда ценовая чувствительность растет и многие игроки на рынке экспресс-доставки переходят с воздушной магистрали на землю, конкурентные преимущества ПЭК следует трансформировать в дополнительный бизнес», — рассказал спикер.

«Пилотный проект стартует уже в мае, в рамках него мы планируем обкатать наши новые решения по организации первой и последней мили, а также оптимизировать действующие процессы. В середине года линейка продуктов ПЭК: EXPRESS будет готова к широкой продаже и, уверен, вызовет интерес на рынке», — считает Сергей Гришунин.