ПЭК запускает доставку из США

Транспортно-логистический оператор ПЭК запускает сервис по доставке коммерческих грузов и посылок из США. С его помощью в Россию планируется ввозить крупные партии сборных грузов или осуществлять экспресс-доставку грузов как для физических лиц, так и для интернет-магазинов.

Партнером в реализации проекта является компания MainBox, задаче которой является консолидация грузов на территории США и отправка их в Россию. Процесс организован на складе MainBox в городе Нью-Касл штата Делавэр.

— Данная локация чрезвычайно выгодна по двум причинам, — пояснил CEO MainBox Алим Фиров. — Во-первых, это безналоговый штат, что позволяет компаниям получать экономию на налоге с продаж. Особенно это важно тем, кто заказывает доставку крупных коммерческих партий товаров. В этом случае удастся сэкономить до 5% от общей стоимости приобретенной продукции. А во-вторых, этот город является удобным транспортным узлом. Например, аэропорт Нью-Йорка находится всего в двух часах езды от Нью-Касла«. По словам Алима Фирова, на начальном этапе предполагается совершать один рейс в неделю, затем частоту вылетов планируется увеличить в три раза.

— Совершая покупки в интернет-магазинах США люди сталкиваются с определенными рисками, один из которых связан с оплатой выбранного товара, — отмечает руководитель бизнес-юнита ВЭД компании «ПЭК» Сергей Сафонинков. — Поэтому при выборе транспортной компании для организации доставки рекомендуется отдавать предпочтение тем, которые предоставляют услугу выкупа товарной партии.

По его словам, также важно учесть необходимость проверки качества и количества груза на стадии приема, его консолидации и доставки в аэропорт. — По прибытию в Россию следует организовать процедуру таможенному оформлению и обеспечить последующую доставку и дистрибуцию по территории РФ, — заключает Сергей Сафонинков.

В настоящий момент специалисты ПЭК создают онлайн-калькулятор, который позволит рассчитать стоимость доставки из США в Россию. В расчет будут включены все этапы логистики на основе параметров груза. Аналогичные решения для расчета перевозки и таможенного оформления грузов из Европы и Китая уже реализованы и доступны на сайте компании.

Номенклатура интернет-покупок российских граждан в США включает в себя две крупные категории — это брендовая одежда и обувь, на которые приходится более трети заказов, а также электроника (около 30%). Кроме того, достаточно популярные наименования — БАДы, витамины, спортивное питание, электроинструменты, автозапчасти.

Грузы из США в Россию доставляются двумя способами: авиаперевозка и морской путь. Авиаперевозки в основном используют для доставки товаров с высокой добавленной стоимостью, так как цена транспортировки достаточно высокая. Морская перевозка занимает более продолжительное время. Из портов Восточного Побережья США грузы прибывают в Европу, а затем автомобильным транспортом доставляются в конечный пункт в России.