+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло на 62%

Специалисты компании StormWall выявили резкий всплеск DDoS-атак на сектор e-commerce в России в августе 2021 года, перед началом нового учебного года. Онлайн-ритейл традиционно является одной из самых атакуемых отраслей, а в период подготовки к школе количество атак на интернет-магазины значительно возрастает. При помощи кибератак онлайн-ритейлеры пытаются навредить своим конкурентам и вывести из строя их сайты. Эксперты установили, что число DDoS-атак на онлайн-магазины в августе 2021 года повысилось на 62% по сравнению с августом 2020 года. В исследовании были использованы данные клиентов StormWall.

Как выяснилось по результатам исследования, большинство атак в августе этого года было направлено на интернет-магазины по продаже одежды и обуви (41%), а также значительно пострадали интернет-магазины техники (35%). Кроме того, атаки были направлены на онлайн-магазины канцелярских товаров (5%), спортивных товаров (11%), мебели (4%), товаров для дома (3%) и другие (1%).

Эксперты смогли также проанализировать характер DDoS-атак, которые обрушились на e-commerce в августе текущего года. Специалисты установили, что средняя мощность атаки составляет от 50 до 200 тыс. HTTP-запросов в секунду, а максимальная мощность, которую удалось зафиксировать на интернет-магазины, составляла около 600 Гбит/с. Несмотря на то, что хакеры уже научились запускать DDoS-атаки мощностью до 2 Тбит/с, для владельца интернет-магазина может быть довольно ощутимой гораздо меньший объем атаки, и такая атака способна остановить работу сайта на несколько часов. Большинство DDoS-атак на e-commerce в августе 2021 года осуществлялось по протоколу HTTP (93%), часть атак проводились по протоколу TCP (5%), а также были атаки по протоколу UDP (2%).

«С каждым годом онлайн-ритейлерам становится все труднее отразить DDoS-атаки, с которыми они сталкиваются. Уже сейчас в интернете можно приобрести ботнет, который позволяет организовать атаку мощностью до 2 Тбит/с, и отразить ее самостоятельно онлайн-ритейлер не сможет. В период подготовки к школе конкуренция на рынке e-commerce значительно обостряется, и любой онлайн-ритейлер должны быть готов к возможной DDoS-атаке, организованной конкурентами. Большинство компаний уже используют профессиональную защиту, но ее эффективность может быть разной. Рекомендуется периодически проводить стресс-тестирование собственных ресурсов для проверки того, что защита действительно работает эффективно.», — отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь компании StormWall.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 сентября / Комментарии
Исследование: какие вещи россияне покупают на ресейл — маркетплейсах

Исследование: какие вещи россияне покупают на ресейл — маркетплейсах

Oskelly, крупнейшая в России ресейл платформа одежды и аксессуаров сегмента люкс, провела исследование среди российских пользователей сервисов онлайн — шопинга и выяснила, что более 60% россиян знакомы с практикой ресейл и что для них решающий фактор при покупке — размер скидки на предметы гардероба. В опросе компании приняло участие более 2 тыс. человек, исследование проведено на базе сервиса Яндекс.Взгляд.

далее →

21 сентября / Комментарии
Количество самозанятых на AliExpress в 2021 году выросло в 6 раз

Количество самозанятых на AliExpress в 2021 году выросло в 6 раз

С начала года количество продавцов маркетплейса в статусе самозанятых граждан выросло в шесть раз и достигло 6 тысяч. Таким образом, каждый десятый российский продавец AliExpress — самозанятый: к осени на платформе было более 60 тысяч российских магазинов.

далее →

17 сентября / Комментарии
Какие китайские товары пользовались спросом летом 2021 года

Какие китайские товары пользовались спросом летом 2021 года

Компания OT Commerce подготовила отчет о том, какие китайские товары пользовались спросом летом 2021 года. Были проанализировали данные интернет-магазинов, работающих на платформе ОТ и реализующих китайские товары Таобао, 1688 и Alibaba.

далее →

15 сентября / Комментарии
Исследование рынка интернет-рекламы за первое полугодие 2021 года

Исследование рынка интернет-рекламы за первое полугодие 2021 года

Эксперты IAB Russia оценили объем рынка интернет-рекламы за первое полугодие 2021 года — он составил 141,7 млрд руб. без учета НДС. По сравнению с тем же периодом прошлого года рынок вырос на 26,1%.

далее →

15 сентября / Комментарии
Исследование СберУслуги и ЮKassa: россияне стали тратить больше на уход за домашними животными

Исследование СберУслуги и ЮKassa: россияне стали тратить больше на уход за домашними животными

Сервисы СберУслуги и ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбера) провели совместное исследование и выяснили, что этим летом россияне совершили в зоомагазинах на 54% больше покупок, чем прошлым, и на 18% чаще водили своих домашних животных в ветеринарные клиники.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!