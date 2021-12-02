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Переезжаете с иностранного хостинга? Обзор рабочего инструмента от inSales

У новых клиентов российского сервиса inSales, предоставляющий готовые решения для создания интернет-магазинов, теперь есть возможность перенести интернет-магазин на inSales бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке и указать платформу, с которой необходимо перенести сайт. Более того, если ваших технических навыков окажется недостаточно, чтобы самостоятельно перенести сайт - техническая поддержка inSales готова взять всю работу на себя, и в кратчайшие сроки перенести ваш магазин “под ключ.

Для этого надо внести абонентскую плату хотя бы за три месяца (по тарифам "Профессиональный" или "Бизнес"), плюсом вы получите 3 бесплатных месяца. Особенно остро стоит этот вопрос для множества небольших онлайн-ритейлеров, которые до сих пор использовали услуги иностранных платформ. Сейчас европейские и американские компании массово отключают клиентов из России.

Перенос интернет-магазина (или запуск нового) к российским хостерам сейчас тоже очень непростая задача. Многие отечественные компании не ожидали такого притока новых сайтов на свои сервера. И отделы продаж, и технические специалисты сейчас перегружены.

На этом фоне предложение InSales выглядит очень привлекательно. С клиента автоматически снимаются все вопросы и с хостингом, и с выбором, настройкой CMS-функционала, повторным наполнением сайта. Здесь перенос готовы сделать бесплатно и под ключ.

inSales – одна из лучших платформ для интернет-магазинов. Она дает возможность качественно управлять онлайн-торговлей во всех каналах интернет-продаж: на своем сайте, маркетплейсах, в социальных сетях и мессенджерах.

Сейчас на платформе размещено более 11 000 клиентов inSales получают 1 200 000 заказов ежемесячно, от малых предпринимателей до крупных производств. Суммарный оборот компаний – более 4 миллиардов рублей. На платформе inSales можно работать со всеми популярными маркетплейсами одновременно. Продавайте товары на Wildberries, OZON, СберМегаМаркет, AliExpress, Яндекс.Маркет, Avito, чтобы в разы увеличить свою прибыль от продаж.

Безопасность сайта на платформе обеспечена со всех сторон. Благодаря многоуровневой фильтрации трафика магазин защищен от DDoS-атак. В случае обнаружения опасных угроз система мгновенно блокирует попытки вторжения.

Еще один плюс – ежедневное резервное копирование, которое осуществляется автоматически. Вы сможете быстро восстановить всю информацию в случае потери.

Если вы готовы переехать на inSales, вам нужно оставить заявку, после чего специалист оценит точные сроки переноса.

Пока inSales будет заниматься переносом, сайт продолжит работать в обычном режиме на прежней CMS. Поэтому никаких потерь трафика и следующих отсюда финансовых издержек не будет, а настройка 301 редиректа позволит вам не терять позиции в поисковых системах и сохранить трафик на сайт.
Преимущества переноса магазина под ключ:

  1. Перенос на inSales текущий интернет-магазин с любой CMS и при необходимости c сохранением дизайна один в один. При переезде можно сохранить старый адрес (домен) сайта, внести правки в дизайн или полностью обновить оформление.
  2. Персональный менеджер, который будет сопровождать переезд "от и до" без посредников, постоянно оставаясь на связи.
  3. Сохранение SEO-трафика и позиции в поисковой выдаче за счет правильных настроек редиректа, переноса всех текущих страниц с исходным контентом и форматированием.
  4. Перенос каталога, настройка шаблона и запуск магазина в среднем за 15 дней и без остановки продаж.

Акция на бесплатный перенос сайта действует до 31.03.2022. Оставляйте заявку и успейте воспользоваться выгодным предложением. В результате вы избавите себя от головной боли, издержек, получите полнофункциональный магазин и круглосуточную квалифицированную техподдержку.

Автор: Игорь Назаров
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