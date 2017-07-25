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«Перекресток» будет отправлять покупателям рекламные сообщения во время шопинга

Сеть супермаркетов «Перекресток» планирует внедрить в 250 московских магазинах бесплатную сеть Wi-Fi с возможностью отправки пользователям рекламных сообщений и push-уведомлений. Об этом сообщают «Ведомости». Проект носит название Smart Wi-Fi.

Предполагается, что покупатель для подключения к Wi-Fi должен будет принять пользовательское соглашение, ввести номер телефона и, при наличии, номер карты лояльности. Затем, в течение одной-двух минут после подключения к сети, покупателю начнут поступать рекламные SMS. Представитель сети отметил изданию, что проект необходим, чтобы клиенты получали предложения от «Перекрестка» «именно тогда, когда они больше всего нужны, — во время визита в магазин».

Сейчас «Перекресток» проводит рассылку сообщений о скидках и акциях лишь владельцам карт лояльности. В компании рассчитывают, что благодаря «персональным коммуникациям на входе в магазин» дополнительная выручка 250 московских «Перекрестков» может составить не менее 200-300 млн руб. в год.

Автор: Анна
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