«Перекрёсток» и «Альфа-капитал» запустили инвестиционный сервис в «Клубе Перекрёсток»

Торговая сеть «Перекрёсток» и управляющая компания «Альфа-Капитал» запустили совместный проект по развитию частных онлайн-инвестиций, ставший первым подобным проектом на российском рынке. Партнёрство предполагает специальные условия для покупателей «Перекрёстка» при использовании услуг «Альфа-Капитала».

В рамках сотрудничества УК «Альфа-Капитал» стала партнёром программы «Клуб Перекрёсток» — лояльные клиенты торговой сети получили доступ к покупке паев инвестиционных фондов, находящихся под управлением УК, через приложение «Мой Перекрёсток» или на сайте perekrestok.ru. Порог входа в фонд для покупателей сети — 100 рублей. При этом за каждые инвестированные 100 рублей покупатели «Перекрёстка» получают 10 баллов на карту «Клуб Перекрёсток», которые можно использовать при оплате покупок в супермаркетах сети.

«Одно из приоритетных направлений развития „Перекрёстка“ — активное присутствие в digital сфере, в том числе за счет сотрудничества с различными финансовыми онлайн-сервисами. Проект с „Альфа-Капитал“ позволит привлечь к инвестированию в паевые фонды достаточно широкую аудиторию, сделав этот инструмент более доступным и понятным для наших клиентов», — подчеркнул директор по маркетингу торговой сети «Перекрёсток» Дмитрий Медведев.

«Сегмент ритейла — один из самых быстрорастущих не только в России, но и в мире. Мы видим потенциал для развития сотрудничества на уровне онлайн-каналов в сегменте ритейла: это новое интересное предложение для клиентов розничных сетей. Нашим первым партнером в этой сфере стала крупнейшая российская сеть супермаркетов „Перекрёсток“. Нам кажется, важным для клиентов, что консолидация происходит в рамках компаний материнского бренда, Альфа-групп. Мы открыты для актуальных возможностей сотрудничества и стремимся создавать новые, доступные для розничных клиентов решения», — отметила генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Количество активных участников программы лояльности «Клуб Перекрёсток» по итогам прошлого года достигло 5,5 млн человек, что на 25% больше, чем годом ранее.