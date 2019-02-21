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«Перекресток» и «Карусель» будет обучать персонал в VR-очках

Торговые сети «Перекресток» и «Карусель» протестируют обучение персонала с помощью технологии виртуальной реальности (VR).

Пилот пройдет в 100 супермаркетах «Перекресток» и трех гипермаркетах «Карусель» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Перми и других городах. По итогам трех месяцев будет принято решение о возможном масштабировании технологии.

На VR-курсах будут обучаться продавцы-консультанты, которые работают с шестью категориями товаров: мясо, рыба, сыры, кулинария, колбасы, молочные продукты. В ходе индивидуальных занятий с использованием VR-очков Oculus Go сотрудник проходит симуляцию общения с покупателем за прилавком.

Каждый учебный модуль состоит из трех этапов. На первом необходимо точно повторить скрипт общения с покупателем, используя подсказки системы. На втором — воспроизвести тот же диалог, используя ключевые слова. На третьем — помочь покупателю выбрать товар с помощью новых навыков и без подсказок системы.

Таким образом у персонала формируются устойчивые навыки эффективной коммуникации с покупателем и хорошие знания товара.

В 2018 году технологию VR протестировали в семи супермаркетах «Перекресток». Пилот показал эффективность технологии: уровень сервиса в соответствующих магазинах и по соответствующим категориям товаров вырос на 4%, производительность труда на 8%. Также VR-курсы требуют меньше времени, чем занятия с тренером, и положительно сказываются на показателях продаж.

Автор: Анна
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