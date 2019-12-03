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«Перекрёсток» и «Карусель» объединили свои программы лояльности

Торговые сети «Перекрёсток» и «Карусель» объединили свои программы лояльности. Теперь владельцы физических и виртуальных карт «Карусели» могут воспользоваться ими в «Перекрёстках». В свою очередь участники программы лояльности супермаркетов «Перекрёсток» смогут применять свои карты при совершении покупок в гипермаркетах «Карусель».

В рамках объединения программ лояльности пользователи карт «Карусели» получили доступ к скидкам и акциям по повышенному начислению баллов, предлагаемым «Перекрёстком» в каталоге «Выгодно», а держатели карт «Перекрёстка» в свою очередь смогут совершать покупки в сети гипермаркетов по промоценам, доступным сейчас только при предъявлении карты лояльности «Карусель».

Каждая торговая сеть сохранила свой подход к начислению баллов. Так, в «Перекрёстке» 1 балл начисляется за каждые 10 рублей в чеке, а в «Карусели» — 10 баллов за каждые 100 рублей. При этом курс списания у обоих брендов одинаковый — 10 баллов соответствуют 1 рублю.

В то же время интеграция не затронула купонные активности торговых сетей, опцию «любимая категория» и индивидуальные предложения, в том числе к дню рождения, направляемые по электронной почте, в СМС, а также сформированные в мобильных приложениях. То есть предложения, полученные таким образом, будут доступны только в магазинах той сети, которая их направила.

«Партнёрство двух сетей, закрывающих разные миссии клиентов, способствует увеличению лояльности к обоим брендам. Теперь наши покупатели смогут получать выгоду по одной карте лояльности и в гипермаркете — для закупки впрок, и в супермаркете — для ежедневного пополнения запасов», — отметила руководитель управления монетизации клиентской базы торговой сети «Перекрёсток» Екатерина Михайлова.

«Мы стремимся давать больше возможностей для наших покупателей, учитывая их потребности. Благодаря нашему партнёрству, клиенты получают дополнительные опции для решения повседневных задач, а торговые сети смогут формировать для покупателей более интересные и релевантные предложения», — прокомментировал руководитель управления CRM и аналитики больших данных торговой сети «Карусель» Алексей Канаев.

На 30 сентября 2019 году в программе лояльности «Перекрёстка» было зарегистрировано около 6 млн активных пользователей, «Карусели» — более 2,6 млн.

Объединение программ лояльности двух брендов произошло в рамках трансформации сети «Карусель», утвержденной Наблюдательным советом X5 Retail Group в сентябре этого года. Она предполагает передачу 34 гипермаркетов в управление «Перекрёстку» к началу 2021 года, закрытие 20 «Каруселей» к 2022 году и сохранение 37 крупноформатных магазинов.

Автор: Анна
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