«Перекрёсток» и SPLAT запустили совместный проект по переработке зубных щёток в тротуарную плитку

Торговая сеть «Перекрёсток» и компания SPLAT запустили совместный проект по сбору и переработке использованных пластиковых зубных щёток любого производителя в тротуарную плитку. Специальные контейнеры для сбора щёток установлены во всех супермаркетах сети. Акция продлится один год.

Проект, который является частью инициативы Zero Waste, призван мотивировать людей по всей России более ответственно и осознанно подходить к вопросу переработки отходов и вместе с тем сделать этот процесс максимально простым и удобным для потребителей.

Обслуживание контейнеров для сбора использованных зубных щёток и их вывоз на вторичную переработку будет осуществляться компанией SPLAT. Плитку планируют использовать для облагораживания общественных мест в малых городах России. Компания SPLAT уже имеет опыт использования вторичного сырья в общественных нуждах: такой плиткой были вымощены тротуары в парке 75-летия Победы в поселке Кулотино Новгородской области.

«Содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов является одной из целей нашей стратегии устойчивого развития. И мы, как крупная торговая сеть, работающая с большим количеством производителей и покупателей, считаем своим долгом развивать проекты, направленные на то, чтобы как можно большая доля использованных материалов отправлялась на вторичную переработку, а не оказывалась на свалке. Уже сейчас в наших магазинах мы используем покупательские корзины, полностью изготовленные из переработанного пластика, и пакеты, состоящие на 35% из такого материала. Мы рады стать партнёром проекта со SPLAT. Каждый наш покупатель может помочь сохранить окружающую среду, например, сдав в переработку зубную щётку», — говорит Алина Юхневич, руководитель стратегических маркетинговых проектов торговой сети «Перекрёсток».