«Перекрёсток» начал сотрудничество с сетью семейных кафе «АндерСон»

Торговая сеть «Перекрёсток» начала сотрудничество с сетью кафе «АндерСон» и разместила их продукцию в своих супермаркетах. Партнёрство запущено в рамках программы по поддержке ресторанного бизнеса, стартовавшей в «Перекрёстке» после введения ограничений на работу заведений общественного питания в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Первыми на полках появились фирменные замороженные блюда из меню сети кафе. Покупателям «Перекрёстка» уже доступны пять видов продукции: фрикадельки из индейки, диетические наггетсы из индейки в овсяных хлопьях, сырники, пельмени с говядиной и с индейкой. Продукция партнёра выделена специальными стопперами «Новинка» и находится в отделе замороженной продукции с аналогичными позициями торговой сети. Цены установлены такие же, как при заказе продукции в кафе на вынос.

Переговорный процесс и проверка производства и качества заняли около месяца. Вся продукция изготавливается в цехах «АндерСон» и доставляется до распределительных центров торговой сети силами партнёра. Дальнейшая комплектация продукции и развоз по магазинам на стороне «Перекрёстка».

Идейный вдохновитель и владелица сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова отметила: «Команда «Перекрёстка» показала себя просто фантастически. Несмотря на то, что по ощущениям карантинное время тянется уже почти год, мы зашли в сеть за месяц — это космическая скорость. Со своей стороны они помогали нам во всём от подготовки документов до рекомендаций по оформлению этикетки. То, что мы живы — это исключительная заслуга таких вот предпринимателей из других непострадавших сфер, как «Перекрёсток», которые протянули нам свою руку, ну и, конечно, наших гостей, которые заказывают «АндерСон» домой. Все они сегодня наши герои. Для новенькой магазинной «полки» мы выбрали самые лучшие свои продукты, которые больше всего любят наши постоянные гости и, надеемся, что их полюбят и покупатели «Перекрёстка».

На сегодняшний день продукция доступна в 83-х супермаркетах Москвы, выбор был сделан в пользу магазинов с лучшей проходимостью и достаточной площадью для выкладки. Все позиции заведены в регулярную матрицу, это означает, что решение о продолжении партнёрства будут приниматься исходя из продаж следующих нескольких месяцев.

«Мы рады, что удалось внести небольшой вклад в поддержку одной из отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции и помочь партнёру получить новый канал сбыта в условиях существующих ограничений. Нужно объединяться и вместе преодолевать возникающие трудности. Если покупатель оценит наше партнёрство, мы готовы рассматривать расширение ассортимента и в других категориях», — комментирует коммерческий директор торговой сети «Перекрёсток» Дмитрий Медведев.

В апреле торговая сеть «Перекрёсток» объявила о намерении поддержать ресторанный бизнес, предложив ускоренный процесс введения в ассортимент продукции от кафе и ресторанов, остановивших работу на время самоизоляции. Потенциальным партнёрам необходимо оставить заявку, позвонив на горячую линию 8 800 200 9555. Все предложения будут рассмотрены в течение двух суток. Если запрос будет получен в выходные, то ответ придёт в понедельник.