«Перекрёсток» обновил бренд и начал масштабировать новую концепцию к своему 25-летию

X5 Retail Group объявляет о начале раскатки торговой сетью «Перекрёсток» новой концепции магазинов, включающей обновлённые логотип, дизайн интерьера и фасадов, ассортимент, набор дополнительных сервисов и т.д. «Перекрёсток» принял решение во всех открываемых и реконструируемых супермаркетах стандартного формата использовать новый концепт. Торговая сеть планирует в этом году открыть более 100 супермаркетов и реконструировать около 30 магазинов.

Новая концепция «Перекрёстка» соответствует текущим потребностям покупателей, например, в частой покупке свежих продуктов и готовой еды (ready to eat, ready to go). В нём около половины торгового зала должны занимать продукты категории fresh, то есть фрукты, овощи, молочная продукция, сыры, мясная гастрономия, свежая рыба и мясо, а также салат-бар, пекарня и кафе. Именно сюда клиент будет попадать при входе в супермаркет. Кроме этого в новой концепции предусмотрена специальная зона с товарами для ведения здорового образа жизни, ЗОЖ-ассортимент был расширен в том числе за счёт собственной торговой марки «Зелёная линия».

Для удобства посетителей в новых и обновлённых «Перекрёстках» площадью более 800 кв. м. предусмотрят два покупательских пути: короткий и длинный. Первый складывается из зоны с овощами и фруктами, салат-бара, кулинарии, кафе и пекарни. Это позволяет покупателям, нацеленным на быструю покупку готовой еды или свежих продуктов, оптимизировать время, проведённое в магазине. В свою очередь длинный маршрут проходит по периметру торгового зала через отделы с рыбой, мясом, деликатесами, молочной продукцией, бакалеей, напитками, сопутствующими товарами. Он спроектирован так, чтобы не оставлять серых зон, за счёт грамотного расположения категорий-магнитов, которые наиболее востребованы у покупателей.

Решение о тиражировании новой концепции принято по итогам тестирования. Для пилотирования нового концепта было запущено несколько супермаркетов. Первый из них открыт в июне прошлого года в Москве на Таллинской улице. Все магазины превосходят прогнозные показатели по продажам, а также получают положительные отклик от покупателей, демонстрируя достаточно высокий NPS.

В рамках обновления концепции «Перекрёсток» сменил и свою айдентику. Торговая сеть сохранила ключевой символ — клевер, но заменила полые лепестки заливкой. Также обновился шрифт, используемый в логотипе, и появились точки над буквой «ё». Смена визуального оформления и концепции приурочена в 25-летию торговой сети, которое она отмечает в этом году. Поэтому новый концепт магазина получил название «Перекрёсток25».