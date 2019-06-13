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«Перекрёсток-онлайн» доедет до «большой бетонки»

Торговая сеть «Перекрёсток» расширила зону доставки онлайн-супермаркета perekrestok.ru. В столичном регионе заказать продукты на дом теперь могут жители населённых пунктов внутри Большого бетонного кольца (трасса А-108), в Санкт-Петербурге зону доставки расширили на юг до Санкт-Петербургского южного полукольца (А-120).

Ареал доступности сервиса был увеличен с началом дачного сезона на летний период в рамках эксперимента. В октябре по итогам анализа результатов пилотного проекта торговая сеть примет решение о сохранении или корректировке зоны доставки.

Сегодня «Перекрёсток-онлайн» выполняет около 3 тыс. заказов в день. Потенциал расширения в перспективе до 10% оборота. Увеличение территории обслуживания «Перекрёстка-онлайн» является частью стратегии развития интернет-супермаркета. Например, он уже более года обеспечивает доставку продуктов в города ближнего Подмосковья (Одинцово, Троицк, Подольск, Климовск, Домодедово, Сколково, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, Железнодорожный, Жуковский, Дзержинский, Видное, Домодедово, Красногорск, Лобню, Королев, Люберцы и др) и густонаселенные пригороды Санкт-Петербурга (Сестрорецк, Сертолово, Всеволожск, Кировск, Колпино, Никольское, Пушкин, Коммунар, Гатчина, Красное село, Петергоф, Ломоносов и др.).

Автор: Анна
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