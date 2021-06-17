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«Перекрёсток» откроет 80 суши-поинтов с «Много лосося»

Торговая сеть «Перекрёсток» объявила о развитии совместных с компанией «Много Лосося» суши-поинтов в супермаркетах. Такие точки уже работают в 15 столичных магазинах сети, в 2021 году их количество достигнет 80 преимущественно в Москве.

В совместно разработанном меню «Перекрёстка» сейчас насчитывается 10 позиций из самых популярных видов суши и роллов. Цены варьируются от 119 и до 369 рублей.

В суши-поинтах профессиональные повара «Много Лосося» готовят прямо при покупателях, а также выкладывают сеты на полки с готовой едой и кафе для тех, кто спешит. Оплата таких заказов возможна как через кассу кафе (если суши-поинт расположен в нём), так и через общую кассу супермаркета. Также все позиции можно заказать в экспресс-доставке «Перекрёсток», но пока с территориальным ограничением в несколько километров вокруг супермаркетов с суши-поинтами.

«Мы активно развиваем сеть собственных кафе с блюдами самых популярных кухонь мира, таких как итальянская, восточная, азиатская. Поэтому были рады привлечь к работе настоящих экспертов по японской кухне, которые специально для нас разработали и готовят целый ассортимент блюд, — комментирует Константин Песков, руководитель направления „Кафе“ торговой сети „Перекрёсток“. — Проект позволит привлечь дополнительный трафик в наши супермаркеты, в том числе клиентов HoReCа».

Компания-оператор «Много лосося» работает по системе dark kitchen («темная кухня») — ресторан, где нет посетителей и готовят еду только на доставку. В конце марта 2021 года она вошла в состав X5 Group.

Автор: Анна
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