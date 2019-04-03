«Перекресток» открыл самый большой супермаркет сети

Торговая сеть «Перекрёсток» объявляет об открытии супермаркета экспериментального большого формата в Санкт-Петербурге по адресу проспект Большевиков, 32, корпус 1. Торговая площадь магазина составляет рекордные для сети 3 000 кв. м, а ассортимент – 21 000 наименований.

Для удобства и комфорта покупателей в новом «Перекрёстке» осуществляется видеоконтроль очередей, позволяющий оптимизировать работу 29 касс и одновременно уменьшить время обслуживания покупателей. На большую часть товаров установлены электронные ценники, а для любителей онлайн-покупок предусмотрена услуга click&collect – возможность заказать необходимые товары в интернет-магазине и забрать уже сформированный заказ в новом супермаркете.

Перед входом в торговый зал установлены киоск лояльности и стойка информации, где клиенты могут получить специальные устройства для самостоятельного сканирования продуктов (система Self Scan), а также необходимую информацию о работе магазина и торговой сети «Перекрёсток». Для посетителей с детьми открыта комната матери и ребенка.

В новом «Перекрёстке» расширен ассортимент продукции колбасного цеха, появились собственная коптильня и специальный отдел с большим выбором крафтового пива. На полках магазина увеличена доля товаров для здорового питания и экопродуктов как собственной торговой марки «Перекрёстка» «Маркет. Зелёная линия», так и местных производителей. Подавляющая часть представленной в супермаркете продукции произведена в России, доля региональных поставщиков в обороте превышает 30%. Среди локальных партнёров – «Пискаревский молочный завод», «ПетроХлеб», «Невская трапеза», «Север-Метрополь», «Невские берега», «Медоварус» и др.

Штат открытого сегодня магазина превышает 130 сотрудников, а всего в супермаркетах «Перекрёсток» в Северо-Западном федеральном округе трудится более 4 500 человек.

Одновременно с открытием в Санкт-Петербурге еще один «Перекресток» формата «большой супермаркет» начал работу в городе Старый Оскол Белгородской области.