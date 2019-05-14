«Перекрёсток» открыл свою первую smart kitchen

X5 Retail Group объявляет об открытии торговой сетью «Перекрёсток» первой собственной smart kitchen. Самое крупное и современное в России производство кулинарии для магазинов позволит в 2,5 раза увеличить ассортимент продукции ready-to-eat и ready-to-cook в супермаркетах компании и повысить её качество.

На объекте площадью 26 тыс. кв. м, расположенном в Московской области, уже производится более 200 различных видов кулинарии под брендом «Шеф Перекрёсток». Его работу обеспечивают порядка 700 сотрудников. При выходе на полную мощность в 120 тонн готовой продукции ежедневно ассортимент smart kitchen увеличится до 600 позиций, а штат — до 2 000 человек.

На предприятии организована уникальная система маршрутов, оптимизированная для каждого вида блюд и объединяющая шесть отдельных линий производства. Это позволяет повышать эффективность предприятия и, как следствие, объемы производства. Кроме того, smart kitchen оснащена современным оборудованием из России, Германии, Италии, США, Англии, Швейцарии, в том числе специально модифицированным под данный проект.

Отдельное внимание на производстве уделено контролю качества продукции. После приемки всё сырьё отправляют в лабораторию, где оно проходит все необходимые физико-химические и микробиологические испытания. После получения положительных результатов партия поступает на производство.

Новое предприятие производит продукцию ready-to-cook и ready-to-eat: холодные и горячие закуски, салаты, основные блюда, кондитерские изделия, выпечку, напитки, блюда корейской кухни, суши и т.д. На первом этапе оно снабжает более 400 «Перекрёстков» в Москве и Московской области. Позже готовая продукция smart kitchen появится во всех супермаркетах Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, также в московских и подмосковных универсамах «Пятёрочка» и гипермаркетах «Карусель».

Компания видит растущий спрос на готовую продукцию со стороны покупателей и старается отвечать на него, расширяя представленность этой категории на полке. Сегодня в торговой матрице «Перекрёстка» около 250 кулинарных позиций.