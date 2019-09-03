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«Перекресток» пилотирует «зелёный» интернет вещей

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила пилот по контролю за вывозом мусора по сценарию интернета вещей.

Тестирование предполагает использование в 50 супермаркетах сети мусорных контейнеров, оборудованных специальными датчиками, которые отслеживают их заполненность в режиме реального времени. Информацию с датчиков обрабатывает система, работающая по принципу интернета вещей (Internet of Things, IoT).

При заполнении баков более чем на две трети она отправляет уведомление администрации магазина и региональному оператору, отвечающему за вывоз отходов в конкретном супермаркете. Это позволит обеспечить двойной контроль за своевременным опустошением мусорных контейнеров и гарантировать бесперебойность процесса поддержания порядка и чистоты на территории, прилегающей к супермаркету.

Система также позволит скорректировать графики работы регионального оператора в супермаркетах и минимизировать случаи вывоза пустых контейнеров.

Левченко Денис, руководитель направления инноваций X5 Retail Group: «Мы находимся в постоянном поиске инновационных решений, повышающих операционную эффективность бизнеса. Взаимодействие с российским производителем электроники для нас особенно важно и ценно, так как позволяет перейти на российскую компонентную базу и программное обеспечение, что в перспективе снизит зависимость от поставок из-за рубежа и обеспечит своевременное и качественное послепродажное обслуживание системы».

Партнёром пилота стала компания «Микрон», которая поставляет датчики для проекта в «Перекрёстке». IoT-система также разработана российскими специалистами.

«Экология сегодня самая большая боль человечества, от которой нет простого лекарства, но некоторые вещи на поверхности и легко применимы — такие как зелёный IoT. Технологии интернета вещей помогают эффективно организовать самые разные технологические процессы, в том числе контроль сбора мусора. Перекрёсток внедряет эти зеленые технологии первым и не прогадает, так как решение контроль ТБО не только ответственно по отношению к окружающей среде, но и эффективно для бизнеса», — отметила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Автор: Анна
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