«Перекрёсток» подвёл итоги работы сервиса экспресс-доставки в 2020 году

Торговая сеть «Перекрёсток» подвела итоги работы одноименного сервиса экспресс-доставки в 2020 году. За 9 месяцев с момента запуска сервиса было осуществлено 1 000 254 заказа на доставку и более 10 000 — на самовывоз. РТО составил больше 1,7 млрд рублей.

Сервис экспресс-доставки «Перекрёсток» был запущен весной 2020 г. и на сегодняшний день действует в 13 регионах России, постоянно развивается, выходя в новые регионы. После обновления мобильного приложения осенью 2020 г. среднее число заказов в сутки выросло с 7 тыс. до 10 тыс. (включая самовывоз из супермаркетов), к концу года этот показатель вырос до 12 тыс., а в самый пиковый период — 29 и 30 декабря — сервис осуществил 16 и 21 тыс. заказов соответственно.

Самыми популярными товарами на доставку в 2020 г. были: овощи и фрукты, сыры, мясная и молочная продукция, детское питание, консервы, а также печенье, вафли, пряники, вода и хлеб. Среднее время доставки составило 57 минут.

В предновогодний период средний чек на онлайн-заказ вырос на 11% в сравнении с обычным декабрьским днём (2 021 руб. против 1 820 руб.). Пик активности сервиса и роста показателей пришелся на 29 и 30 декабря 2020 года: в 2,1 и 2,9 раз соответственно увеличились продажи, а РТО за 30 декабря 2020 года составил 47,8 млн рублей.

Самыми покупаемыми товарами перед праздниками (по количеству) стали молоко, картофель, мандарины, газированные напитки, морковь, лук, майонез, огурцы.

После наступления 2021 г. в течение нескольких дней количество заказов стабилизировалось и вышло на отметку 13-17 тыс. заказов/сутки, что выше среднего показателя в период 1-19 декабря 2020 г. Средний чек заказа в январе 2021 г. составил 1 700 руб.

В январе чаще всего через сервис экспресс-доставки «Перекрёстка» клиенты заказывали свежие овощи, фрукты, молочную продукцию или выпечку. После новогодних каникул заметно снизился спрос на икру и алкоголь, зато вырос на средства для уборки, продукты быстрого приготовления, и еще больше увеличился на зеленые продукты (салаты, овощи).

«Это был первый год жизни нашего продукта, который, безусловно, можно назвать успешным, — резюмирует Евгений Чечёткин, руководитель управления сервисов экспресс-доставки и самовывоза торговой сети „Перекрёсток“. — Мы благодарим каждого нашего покупателя за оказанное доверие. Эти цифры — наглядное доказательство того, что наши предложения находят отклик у клиентов. Мы развиваем наши сервисы и совершенствуемся сами для того, чтобы каждый покупатель был доволен. И не только качеством продукции, но и скоростью нашей работы, отзывчивостью сотрудников и широким ассортиментом».