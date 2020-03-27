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«Перекресток» поможет пенсионерам сделать покупки по телефону

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила сервис специально для пожилых людей для заказа продуктов по телефону и самовывоза их из супермаркета.

Эта услуга организована на базе существующего пилотного проекта Click & Collect, в рамках которого покупатели могут сделать заказ продуктов на сайте торговой сети или в мобильном приложении «Мой Перекрёсток», выбрав «самовывоз» из ближайшего доступного супермаркета. На время карантина для пожилых людей в сервис добавили возможность делать заказ с помощью сотрудника колл-центра по телефону.

«Мы знаем, что сейчас самыми уязвимыми для вируса являются люди старшего возраста, поэтому нам хотелось минимизировать их посещение и пребывание в супермаркете. А еще мы понимаем, что взрослое поколение не всегда легко справляется с техническими устройствами, поэтому подключили наш колл-центр, отдельно выделили людей, написали дополнительные инструкции по обработке таких заказов, где наш сотрудник примет заказ на сборку по телефону, проконсультирует по наличию конкретных продуктов и предложит забрать их из ближайшего доступного супермаркета», — комментирует и.о. директора по маркетингу Михайлова Екатерина.

После оформления заказа по телефону пенсионеру будет назван номер заказа и его стоимость, в течение часа придёт сообщение или поступит звонок о том, что заказ готов к выдаче в супермаркете. Далее клиент может попросить родственников или прийти самостоятельно в магазин, обратиться к любому сотруднику и без очереди оплатить и забрать заказ.

Сейчас возможность доступна в 12 супермаркетах в Москве и 31 в Санкт-Петербурге. В планах сети в ближайшее время расширить географию работы сервиса во всех регионах.

Активация этой услуги стала одной из инициатив «Перекрёстка» по поддержке пенсионеров в условия распространения коронавирусной инфекции и способствует исполнению предписаний местных властей жителям старше 65 лет не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости. Торговая сеть также поддержала проект Добро Mail.ru по раздаче плакатов, которые можно повесить у себя в подъезде, и таким образом проинформировать пожилых соседей о своей готовности помочь им с покупкой продуктов. Неравнодушные граждане могут сделать закупку продуктов первой необходимости для пенсионеров самостоятельно по записке, которую оставит пенсионер в почтовом ящике квартиры, указанной на плакате. Если покупатель, желающий помочь пожилым людям, не имеет возможности самостоятельно распечатать листовку, он может попросить её на кассе в «Перекрёстке».

Автор: Анна
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