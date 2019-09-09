«Перекрёсток» поможет «залипнуть»

Торговая сеть «Перекрёсток» совместно с компанией Hey Clay запустила федеральную маркетинговую акцию «Залипаки». Кампания продлится до 23 октября во всех магазинах сети, а также в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru.

«Залипаки» — уникальный продукт на российском рынке. Это разноцветный лёгкий пластилин. В отличие от обычного он не липнет к рукам, одежде и мебели. Слепленные из него фигурки застывают в течение суток, сохраняя заданную форму надолго.

Чтобы получить саше с лёгким пластилином бесплатно, необходимо совершать покупки в супермаркетах «Перекрёсток» и на Perekrestok.ru: жителю Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга вручат «Залипаку» в подарок за каждые 800 рублей в чеке, жителям других регионов — за каждые 600 рублей в чеке. Желающие получить сразу полный набор для лепки из 18 цветов, могут приобрести его в магазинах сети за 999 рублей.

Пошаговые инструкции по работе с лёгким пластилином собраны в мобильном приложении «Залипаки в Перекрёсток». В нем уже представлены уроки по созданию двенадцати главных героев. Приложение доступно в App Store и Google Play. В дополнение к нему выпущена книга идей, где содержится ещё больше вариантов «Залипак». Наглядные инструкции помогут ребёнку самостоятельно собрать не только главных героев коллекции, но и вылепить своего уникального монстра.

Саше для лёгкого пластилина сделаны из перерабатываемого материала. Каждый покупатель, получивший подарок в рамках акции, может оставить упаковку от него в супермаркете — на столах в закассовой зоне установлены картонные коробки, куда можно опустить обертку от залипаки. Все собранные в магазинах флоу-паки будут переданы на переработку вместе с другими непищевыми отходами, образовавшимися в ходе операций в супермаркетах. Только в прошлом году торговая сеть «Перекрёсток» передала на вторичную переработку более 2 тыс. тонн пластика и полиэтилена.