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«Перекрёсток» посчитал, что и сколько дарят на 23 февраля

Торговая сеть «Перекрёсток» выяснила, на какие товары увеличивается спрос в преддверии Дня защитников Отечества, когда представительницы прекрасного пола традиционно поздравляют своих мужей, отцов, братьев и т.д.

«Перекрёсток» сравнил продажи за неделю до праздника и за аналогичную январскую непраздничную неделю и посчитал, как увеличиваются динамика покупок в количественном значении и прирост уникальных покупателей в эти периоды.

Статистика торговой сети подтвердила стереотип о том, что женщины предпочитают дарить недорогие подарки в виде носков- за неделю до праздника продажи носков возрастают на 102%, при этом количество уникальных покупателей увеличивается на 36%.

Лидерами по темпам роста спроса стали средства для и после бритья, их продажи увеличились на 240% и 225% соответственно. И продажи подарочных мужских наборов со средствами по уходу за телом увеличиваются практически в 3,5 раза. Практически в 3 раза увеличивается число уникальных покупателей гелей для душа (267%) и дезодорантов (293%). При этом количество продаваемого товара возрастает в значительно меньшей пропорции, всего на 32% и на 23% соответственно. Это свидетельствует о том, что постоянные покупатели мужчины перестают покупать эти товары в канун праздника, а новые покупатели (вероятно, женщины) активно начинаются интересоваться этой продукцией.

Чтобы отметить мужской праздник покупатели «Перекрёстка» выбирают импортный коньяк. Спрос на него увеличивается на 179%, но количество уникальных покупателей практически не меняется — рост всего на 6%. При этом продажи отечественного аналога и водки российского производства меняется менее заметно — на 48% и 15% соответственно, а количество уникальных покупателей — на 16% 17%. Это позволяет сделать вывод о том, что постоянные покупатели в честь праздника позволяют себе более дорогую, импортную продукцию.

Автор: Анна
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