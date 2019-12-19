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Perekrestok.ru начал доставлять продуктовые наборы Elementaree

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал сотрудничество с сервисом по доставке продуктовых наборов для самостоятельного приготовления различных блюд Elementaree. Партнёрство с проектом позволит Perekrestok.ru увеличить предложение готовой продукции для покупателей.

Профессионально собранные наборы позволят покупателям Perekrestok.ru приготовить ресторанное блюдо всего за 15 минут. Продукты, входящие в состав конструктора еды Elementaree, заранее почищены и нарезаны, необходимые специи и соусы также входят в набор. Для заказа на Perekrestok.ru клиентам уже доступно 14 конструкторов еды, самые популярные из которых — классические «Том Ям» и «Удон».

При этом в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru предложение готовых наборов не меняется от недели к неделе, в отличие от сайта Elementaree, где меню обновляется каждые семь дней. Ассортимент конструкторов еды на Perekrestok.ru формировался, исходя из пользовательских предпочтений: в него вошли наборы, которые приобрели наибольшую популярность у клиентов Elementaree. Еще одно отличие состоит в то, что в Perekrestok.ru большинство наборов Elementaree рассчитаны на две порции.

Сотрудничество с онлайн-супермаркетом Perekrestok.ru осуществляется по модели маркетплейса: продукцию Elementaree привозят в дарксторы интернет-магазина под конкретные заказы, при этом ограничений по минимальному количеству готовых наборов в одном чеке нет. Чтобы приобрести продукцию Elementaree в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru не нужна подписка.

«Мы планомерно расширяем ассортимент готовой продукции онлайн-супермаркета Perekrestok.ru, так как видим активный спрос на кулинарию — она встречается в 6,5% чеков наших клиентов, и эта цифра растет. Можно говорить о том, что это общий тренд на рынке. В наши планы входит увеличение ассортимента продуктовых наборов и их совместное продвижение», — рассказал Леонид Довлабегян, директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети «Перекрёсток».

Автор: Анна
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