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Perekrestok.ru начал выдавать онлайн-заказы на кассах супермаркетов

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал тестировать услугу по выдаче интернет-заказов на кассах супермаркетов «Перекрёсток». Пилотный проект запущен в пяти магазинах сети в Санкт-Петербурге. Кассы, участвующие в эксперименте, отмечены специальным знаком.

Ассортимент, доступный для самовывоза, привязан к конкретному супермаркету. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту Perekrestok.ru необходимо выбрать ближайший магазин «Перекрёсток», день и двухчасовой интервал, когда ему было бы удобно забрать продукты. Получить заказ можно как в день оформления, так и в течение четырех дней после этого. В рамках тестирования услуги сбор товаров для выдачи на кассе производится специально обученными сотрудниками магазина.

«Сервис Click&Collect запущен в рамках развития омниканальности „Перекрёстка“ и рассчитан на всех покупателей торговой сети, и онлайн, и оффлайн. Эта услугу помогает клиентам экономить на стоимости доставки, а нам — расширять продажи, увеличивая количество заказов. Разнообразие опций по доставке дает потребителям возможность выбирать оптимальный для себя вариант», — рассказал директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети «Перекрёсток» Леонид Довладбегян.

Помимо получения заказов на кассах Perekrestok.ru тестирует работу отдельных пунктов выдачи в закассовой зоне супермаркетов. Первые два объекта такого формата действуют в Санкт-Петербурге в «Перекрёстке» на улице Большевиков и в Москве в магазине сети на проспекте Андропова. С 3 апреля по 31 августа через пункты выдачи заказов и кассы супермаркетов клиенты Perekrestok.ru получили около 650 заказов.

Автор: Анна
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