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Perekrestok.ru заберёт свои пластиковые пакеты у клиентов для переработки

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал тестировать обратный приём пластиковых пакетов, использованных во время доставки, для последующей переработки. Клиенты смогут отдать курьеру только те пакеты, в которых был привезён заказ. В пилотном режиме эта услуга доступна во всех регионах присутствия Perekrestok.ru.

«Мы всегда тщательно следим за тем, как упаковываются заказы онлайн-супермаркета Perekrestok.ru и строго следуем нормам СанПиНа, предъявляющим достаточно жёсткие требования к товарному соседству. Поэтому пакетов в одном заказе чаще всего бывает довольно много. Видя, насколько остро сегодня стоит проблема образования пластиковых отходов, мы решили сделать шаг в сторону минимизации количества пластика, отправляющегося на свалку вместо переработки», — отметил Леонид Довладбегян, директор по стратегии и развитию электронной коммерции торговой сети «Перекрёсток».

Курьеры доставят использованные пакеты обратно в dark stores. Там их соберут и агрегируют с другими пластиковыми отходами, образовавшимися в результате операций онлайн-супермаркета. Затем весь собранный пластик передадут партнёру, который обеспечит его последующую переработку, компании «Бридж-Трейдинг».

Только в прошлом году торговая сеть «Перекрёсток» передала на вторичную переработку более 2 тыс. тонн пластика и полиэтилена.

Автор: Анна
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