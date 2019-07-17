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«Перекресток» упростила навигацию в магазинах приложением с дополненной реальностью

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Перекресток
Перекресток
Продукты питания

Торговая сеть «Перекресток» запустила в супермаркетах навигацию с использованием дополненной реальности (AR). Специальное приложение «Перекресток. Едалов» поможет посетителям проложить оптимальный маршрут и быстрее найти нужные товары.

Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay. Протестировать его можно в четырех супермаркетах «Перекресток», расположенных в ТЦ «Океания» и ТЦ «Хорошо», а также на улице Миклухо-Маклая, д. 37 и Рязанском проспекте, д. 28.

В супермаркетах, участвующих в пилоте, установлены специальные метки для калибровки приложения, их расположение отображается на схеме магазина. При первом сканировании система соотносит с планом торгового зала положение покупателя, а затем фиксирует его перемещение. AR-технологии прокладывают оптимальный маршрут внутри супермаркета прямо в мобильном телефоне. Навигацию можно настроить как по категориям товаров, так и по рецептам.

Техническое решение для пилота разработал российский стартап «Блюменкрафт». По результатам тестирования будет принято решение об эффективности проекта и разворачивании системы на все супермаркеты сети.

Компании и сервисы: Перекресток
Автор: Анна
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