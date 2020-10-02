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«Перекрёсток впрок» получил две награды за мобильное приложение

Новое мобильное приложение онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок» получило сразу две престижные награды. 30 сентября были объявлены победители Рейтинга Рунета, где мобильное приложение онлайн-гипермаркета завоевало первое место в номинации «Торговля и услуги», а днем ранее его признали лучшим проектом в номинации «Не выходя из дома: лучший mobile/AR/VR/IoT проект» премии Summer Tagline Awards.

Приложение было собрано с нуля за 4,5 месяца силами собственной IT-команды «Перекрёсток Впрок». Дизайн разрабатывался совместно с проектным агентством AIM. Запуск состоялся в мае 2020 года. Через месяц доля заказов через мобильное приложение достигла 36%, к настоящему моменту она составляет уже 50%.

«Изначально мы планировали выпустить приложение „Перекрёсток Впрок“ в середине лета, но введение режима самоизоляции и нагрузка на сервис доставки ускорили процесс. Однако это никак не отразилось на качестве приложения. Мы сделали лёгкий дизайн, не перегруженный деталями и интуитивно понятный, чтобы пользователю было удобно оформлять заказ на всех этапах. Для упрощения поиска все товары сгруппировали по категориям. Кроме того, на главной странице приложения сразу отображается раздел „Мои покупки“, чтобы клиент мог быстрее находить и добавлять в корзину ранее заказанные товары. В приложении доступен весь ассортимент онлайн-гипермаркета, это более 40 тысяч наименований, в том числе запущен корнер с зоотоварами. Мы видим, что приложение пользуется большой популярностью у наших клиентов — сегодня через него оформляется около половины всех заказов онлайн-гипермаркета, и продолжаем каждый день делать его удобнее и функциональнее. Все операции с картой лояльности „Клуб Перекрёсток“ доступны в новом приложении », - рассказывает директор по продукту онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок» Мария Тимофеева.

До недавнего времени заказы в онлайн-гипермаркете «Перекрёсток Впрок» можно было оформить через мобильное приложение «Мой Перекрёсток», запущенное в мае 2018 года. Оно совмещало в себе ассортимент и сервисы как офлайн-магазинов, так и онлайн-гипермаркета. С учетом темпов развития «Перекрёсток Впрок» и постоянного расширения ассортимента было принято решение разработать для онлайн-гипермаркета отдельное приложение. В течение переходного периода, который продлился около двух месяцев, возможность заказать доставку продуктов была доступна в обоих приложениях. Кроме того, пользователи «Мой Перекресток» также уже имеют быстрый доступ к сервису экспресс-доставки «Перекресток.Быстро». Эта возможность сохранилась в мобильном приложении розничной сети и после полноценного вывода «Перекрёсток Впрок» в отдельное приложение.

Автор: Анна
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