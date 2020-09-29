«Перекрёсток Впрок» возобновляет бесплатную доставку продуктов пенсионерам

Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» возобновил в Московском регионе бесплатную доставку для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Минимальная сумма заказа для данных категорий клиентов составляет 2000 рублей. Услуга была перезапущена в связи с тем, что руководство Москвы рекомендовало гражданам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Для оформления заказа необходимо собрать корзину на сайте, затем позвонить на горячую линию по телефонам, указанным на сайте онлайн-гипермаркета, либо оставить заявку на сайте. Чтобы воспользоваться льготными условиями, клиентам необходимо при получении заказа предъявить курьеру пенсионное удостоверение, социальную карту пенсионера, справку, выдаваемую территориальным органом ПФР или справку, подтверждающую факт установления инвалидности.

В онлайн-гипермаркете предусмотрена возможность оплаты курьеру наличными или картой, кроме того, заказ можно заранее оплатить онлайн. Кроме того, на сайте «Перекрёсток Впрок» доступны готовые продуктовые наборы на сумму около 3000 рублей с самыми необходимыми товарами, такими как хлеб, растительное масло, молоко, мука, крупы, макаронные изделия, мыло для рук, туалетная бумага и другие товары. Доставка осуществляется в течение дня.