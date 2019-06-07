«Перекрёсток» введёт кэшбэк по картам «Мир»

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекрёсток» и национальной платежной системы «Мир». Документ подписали главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на полях Петербургского международного экономического форума.

Соглашение подразумевает активное участие обеих сторон в создании и развитии программ, направленных на стимулирование безналичных расчетов с использованием национальных платежных инструментов. В частности, стороны договорились о возможности запуска в течение года в рамках программы лояльности «Перекрёстка» федеральной акции по предоставлению кэшбэка в размере 5% держателям карт «Мир» при совершении покупок во всех супермаркетах сети.

Партнерство также предполагает продвижение инновационных технологий осуществления переводов денежных средств с использованием национальных платежно-сервисных инструментов на территории России и реализацию совместных информационных кампаний по повышению финансовой грамотности населения.