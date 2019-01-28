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«Перекресток» выпустила приложение для самостоятельных покупок по сценарию Self Scan

Торговая сеть «Перекресток» выпустила мобильное приложение «Перекресток. Сканер в телефоне», оно доступно в AppStore и на Google Play. Его основная функция — дать всем пользователям смартфонов возможность самостоятельно собрать корзинку и расплатиться на кассе.

При установке приложения потребуется указать данные карты лояльности «Перекрестка». На входе в супермаркет необходимо считать QR-код, затем просканировать штрих-коды товаров, пройти на кассу самообслуживания, считать ее код, после чего чек будет доступен к оплате. Таким образом, «мобильный» покупатель не будет зависеть от загрузки кассиров, а также сможет самостоятельно контролировать состав и сумму покупки.

С конца 2018 года сервис Self Scan доступен в шести московских «Перекрестках»: на ул. Олимпийская деревня, д. 3 корп. 1; ул. Раменки, д. 3; ул. Гарибальди, д. 23; на пр-те Вернадского, д. 86А; Кутузовском пр-те 57 вл. 3 и Фестивальной ул., д. 2Б.

Ранее сервис Self Scan был доступен только в «Перекрестке» на улице Олимпийская деревня. До сих пор покупатели могли отсканировать товары с помощью портативного устройства и затем расплатиться по QR-коду на кассе. Опыт этого супермаркета показал, что сервис Self Scan востребован, причем чек при самообслуживании на 77% выше среднего чека магазина.

Автор: Анна
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