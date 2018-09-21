+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Перекрёсток» запускает собственную торговую марку товаров для дома

Торговая сеть «Перекресток» вывела на рынок свой первый собственный бренд товаров для дома — Home Story. Первыми под маркой Home Story на полке супермаркетов сети появились влажные салфетки, пищевой пергамент, губки для мытья посуды, салфетки для уборки и влажная туалетная бумага.

До конца 2018 года компания планирует расширить ассортимент товаров под этим брендом. В продажу поступят рулонная туалетная бумага, швабры и насадки для них, а также товары для кухни — разделочные доски, контейнеры для хранения и сковороды. В будущем линейка товаров под брендом Home Story на полках супермаркетов сети продолжит расширяться.

Стратегия работы с частными марками «Перекрестка» предполагает создание полноценных брендов, товаров с уникальными характеристиками. На сегодняшний день в «Перекрестке» представлено порядка 1000 позиций под СТМ и ЭТМ, доля которых в товарообороте сети по итогам 2017 года составила около 6%. Каждый третий товар в чеках торговой сети «Перекресток» — это товар под СТМ или ЭТМ.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

21 сентября / Комментарии
В ТОП-100 крупнейших российских компаний попали девять ритейлеров

В ТОП-100 крупнейших российских компаний попали девять ритейлеров

Журнал РБК опубликовал очередной рейтинг 500 крупнейших российских компаний «РБК 500». Общая выручка компаний, вошедших в список, выросла на 9,07% по итогам 2017 года и составила 72,3 трлн рублей.

далее →

20 сентября / Комментарии
Amazon планирует масштабное открытие магазинов без продавцов и кассиров

Amazon планирует масштабное открытие магазинов без продавцов и кассиров

Amazon к 2021 г. может открыть до 3 тыс. автоматизированных магазинов без продавцов и кассиров. По данным издания, американская компания уже рассматривает соответствующий план развития.

далее →

19 сентября / Комментарии
Голландский бренд Mexx возвращается в Россию

Голландский бренд Mexx возвращается в Россию

Голландский бренд одежды и аксессуаров Mexx, принадлежащий fashion-холдингу RNF возвращается в Россию. Окрытие флагманского магазина марки в России запланировано на апрель 2019 года, а эксклюзивным дистрибьютором Mexx станет компания BNS Group. 

далее →

18 сентября / Комментарии
64% товаров повседневного спроса продаётся по промоакциям

64% товаров повседневного спроса продаётся по промоакциям

Nielsen провела исследование Nielsen Promo Pressure и выяснила, что доля продаж по промоакциям топ-20 категорий FMCG в первом полугодии 2018 г. увеличилась до 64%; в предыдущем году в магазинах современного формата по промоакциям покупалось 59%.

далее →

17 сентября / Комментарии
Средний чек российского потребителя снижается пятый месяц подряд

Средний чек российского потребителя снижается пятый месяц подряд

«Ромир» провел исследование и выяснил, что индекс среднего чека в августе составил 495 руб., при этом по сравнению с июлем значение уменьшилось на 0,2%, или на 1 руб., а средние расходы россиян за один визит в магазин сокращаются уже пятый месяц подряд, начиная с апреля.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!