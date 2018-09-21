«Перекрёсток» запускает собственную торговую марку товаров для дома

Торговая сеть «Перекресток» вывела на рынок свой первый собственный бренд товаров для дома — Home Story. Первыми под маркой Home Story на полке супермаркетов сети появились влажные салфетки, пищевой пергамент, губки для мытья посуды, салфетки для уборки и влажная туалетная бумага.

До конца 2018 года компания планирует расширить ассортимент товаров под этим брендом. В продажу поступят рулонная туалетная бумага, швабры и насадки для них, а также товары для кухни — разделочные доски, контейнеры для хранения и сковороды. В будущем линейка товаров под брендом Home Story на полках супермаркетов сети продолжит расширяться.

Стратегия работы с частными марками «Перекрестка» предполагает создание полноценных брендов, товаров с уникальными характеристиками. На сегодняшний день в «Перекрестке» представлено порядка 1000 позиций под СТМ и ЭТМ, доля которых в товарообороте сети по итогам 2017 года составила около 6%. Каждый третий товар в чеках торговой сети «Перекресток» — это товар под СТМ или ЭТМ.