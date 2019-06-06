«Перекрёсток» запустил цифровую карту рассрочки

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекрёсток» и БКС Банка. Документ подписали главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский в рамках Петербургского международного экономического форума.

Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети «Перекрёсток». С помощью виртуальных карт клиенты получат возможность совершать покупки в кредит с льготным периодом. Оформление цифровых карт будет производиться практически мгновенно и доступно во всех супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита покупателям будет достаточно предоставить паспортные данные.

«Комфорт и удобство покупателей — один из наших приоритетов, поэтому мы стремимся предоставить им максимально широкий выбор инструментов оплаты, в том числе с помощью новых цифровых сервисов. В целом карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации», - комментирует Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group.