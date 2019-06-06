«Перекрёсток» запустил цифровую карту рассрочки
X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекрёсток» и БКС Банка. Документ подписали главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский в рамках Петербургского международного экономического форума.
Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети «Перекрёсток». С помощью виртуальных карт клиенты получат возможность совершать покупки в кредит с льготным периодом. Оформление цифровых карт будет производиться практически мгновенно и доступно во всех супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита покупателям будет достаточно предоставить паспортные данные.
«Комфорт и удобство покупателей — один из наших приоритетов, поэтому мы стремимся предоставить им максимально широкий выбор инструментов оплаты, в том числе с помощью новых цифровых сервисов. В целом карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации», - комментирует Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group.
«БКС Банк последовательно реализует стратегию создания универсального цифрового банка. Наш опыт по созданию цифровых банковских продуктов позволит максимально бесшовно встроить новый сервис рассрочки в экосистему „Перекрёстка“ от личного кабинета клиента до QR-кодов в оформлении торговых залов. Также накопленная БКС Банком экспертиза по разработке цифровых сервисов выразится в удобстве нового продукта для покупателей „Перекрёстка“, в том числе в беспрецедентно быстром оформлении карты в течение трех минут» , - комментирует Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления БКС Банка