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«Перекресток» запустил мониторинг загруженности супермаркетов онлайн

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила онлайн мониторинг загруженности супермаркетов, чтобы покупатели в реальном времени могли оценить безопасность посещения магазина в данное время. Сейчас данный сервис отслеживает ситуацию в супермаркетах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До конца мая он охватит все города присутствия торговой сети. Информацию можно посмотреть на сайте «Перекрёстка» в разделе адреса магазинов.

Доступно два отображения загруженности супермаркета: низкая и высокая. Данные обновляются каждые 15 минут. Для каждого супермаркета статус определяется на основании пробиваемых чеков в указанный промежуток времени и территории торгового зала. На каждого покупателя при низкой загруженности должны приходится не менее 5 квадратных метров.

Ранее совместно с Яндекс.Картами торговая сеть для 55 супермаркетов Москвы и Санкт-Петербурга запустила сервис по онлайн-контролю количества человек у касс. В режиме реального времени пользователи могут посмотреть на сайте Яндекс.Карт или в их приложении информацию об очередях. Искусственный интеллект «Перекрёстка» анализирует количество покупателей в очереди, активность касс и загрузку кассиров.

Автор: Анна
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