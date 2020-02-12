+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Перекрёсток» запустил первую премиальную СТМ

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила первую собственную торговую марку (СТМ), ориентированную на премиальный сегмент. Продукция под брендом Market Collection уже появилась во всех магазинах сети.

Сегодня на полках представлено 7 SKU новой марки, в числе которых 5 позиций армянских закусок и 2 позиции греческих оливок. В первом полугодии торговая сеть планирует выпустить ещё около 30 наименований, а к концу года довести их количество до 100. Ассортимент этого бренда состоит преимущественно из импортных товаров — армянских закусок, кипрского сыра халлуми, итальянской пасты и брускетт, греческих оливок и др.

«Опыт крупнейших иностранных ритейлеров показывает, что при должном качестве частные марки торговых сетей даже в высоком ценовом сегменте могут стать мейнстримом. В России в последние годы произошло переосмысление подхода к потреблению — покупатели больше не гонятся за брендами, а ориентируются на вкус и качество. Во многих нишевых категориях, например, деликатесах, бренд не имеет значения: потребители, прежде всего, ориентируются на внешний вид продукта и вкусовые характеристики. К тому же, осведомленность о премиальных брендах на продовольственном рынке зачастую достаточно низкая. Поэтому производство собственных премиальных брендов торговыми сетями вполне органично укладывается в новую парадигму потребления», — говорит руководитель СТМ торговой сети «Перекрёсток» Алина Юхневич.

Развитие private label — одно из стратегических направлений торговой сети. По итогам 2019 года доля СТМ в «Перекрёстке» составила почти 8%. За прошлый год этот показатель вырос на 1,4 п.п. В настоящий момент ритейлер управляет 16 СТМ, под которыми выпускается более 2 000 наименований продукции.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

12 февраля / Комментарии
«Магнит» откроет 1100 магазинов дрогери в 2020 году

«Магнит» откроет 1100 магазинов дрогери в 2020 году

В прошлом году компания запустила 1176 магазинов «Магнит Косметик». Это рекордное число открытий за всю историю формата, начиная с 2010 года. В текущем году компания сохранит высокую динамику развития сети дрогери.

далее →

12 февраля / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей достигли половины продаж

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей достигли половины продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на смартфоны с модулем бесконтактной передачи данных (NFC) в 2019 году. Продажи девайсов с поддержкой технологии выросли более чем на 20% в штуках, а их доля достигла половины рынка в натуральном выражении.

далее →

10 февраля / Комментарии
Дагмара Иванова назначена управляющим директором бренда "М.видео"

Дагмара Иванова назначена управляющим директором бренда "М.видео"

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет том, что Совет директоров утвердил кандидатуру Дагмары Ивановой на должность управляющего директора «М.Видео». Дагмара Иванова сменит на этой позиции Стива Льюиса, который принял решение покинуть компанию.

далее →

10 февраля / Комментарии
Продажи X5 Retail Group обогнали Amazon и Nike по темпам роста

Продажи X5 Retail Group обогнали Amazon и Nike по темпам роста

Продажи российской компании X5 Retail Group за последние пять лет выросли больше, чем выручка Amazon и Nike, говорится в новом рейтинге крупнейших мировых розничных продавцов Deloitte.

далее →

10 февраля / Комментарии
Мебельный ритейлер Jysk выйдет на российский рынок

Мебельный ритейлер Jysk выйдет на российский рынок

В 2020 году Jysk планирует открыть 4-5 магазинов в Москве, а в ближайшие 10-15 лет — 200 точек по России. Открытие одной точки обходится в €300-350 тысяч.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!