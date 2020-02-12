«Перекрёсток» запустил первую премиальную СТМ
Торговая сеть «Перекрёсток» запустила первую собственную торговую марку (СТМ), ориентированную на премиальный сегмент. Продукция под брендом Market Collection уже появилась во всех магазинах сети.
Сегодня на полках представлено 7 SKU новой марки, в числе которых 5 позиций армянских закусок и 2 позиции греческих оливок. В первом полугодии торговая сеть планирует выпустить ещё около 30 наименований, а к концу года довести их количество до 100. Ассортимент этого бренда состоит преимущественно из импортных товаров — армянских закусок, кипрского сыра халлуми, итальянской пасты и брускетт, греческих оливок и др.
«Опыт крупнейших иностранных ритейлеров показывает, что при должном качестве частные марки торговых сетей даже в высоком ценовом сегменте могут стать мейнстримом. В России в последние годы произошло переосмысление подхода к потреблению — покупатели больше не гонятся за брендами, а ориентируются на вкус и качество. Во многих нишевых категориях, например, деликатесах, бренд не имеет значения: потребители, прежде всего, ориентируются на внешний вид продукта и вкусовые характеристики. К тому же, осведомленность о премиальных брендах на продовольственном рынке зачастую достаточно низкая. Поэтому производство собственных премиальных брендов торговыми сетями вполне органично укладывается в новую парадигму потребления», — говорит руководитель СТМ торговой сети «Перекрёсток» Алина Юхневич.
Развитие private label — одно из стратегических направлений торговой сети. По итогам 2019 года доля СТМ в «Перекрёстке» составила почти 8%. За прошлый год этот показатель вырос на 1,4 п.п. В настоящий момент ритейлер управляет 16 СТМ, под которыми выпускается более 2 000 наименований продукции.