Перекресток запустил собственный кешбэк

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила собственный кэшбэк-сервис в рамках развития программы лояльности. Возврат средств осуществляется баллами на карту «Клуба Перекрёсток» за покупку продукции, участвующей в акции.

Для получения кэшбэка клиенту необходимо в приложении «Мой Перекрёсток» отсканировать чек из супермаркета в течение 24 часов после посещения магазина. На чеки онлайн-супермаркета Perekrestok.ru кэшбэк не начисляется. Размер кэшбэка определяется для каждого товара индивидуально. Список продукции, за покупку которой начисляется кэшбэк, указан в приложении торговой сети.

Кэшбэк-сервис позволяет покупателям «Перекрёстка» накапливать больше баллов даже в рамках текущего бюджета на повседневные покупки, так как начисление кэшбэка за конкретные продукты производится дополнительно к уже привычному начислению баллов за весь чек в рамках существующей программы лояльности «Перекрёстка». Вознаграждение покупателей кэшбэком обеспечивается как за счёт сети, так и за счёт партнёров и поставщиков. Так, «Перекрёсток» сможет повышать частотность и сумму покупок, а производитель стимулировать продажи своей продукции.