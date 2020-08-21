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Пересмотр кадастровой оценки приведет к росту цен и закрытию магазинов

Пересмотр кадастровой оценки недвижимости приведет к увеличению арендных ставок, повышению цен на услуги для потребителей, оттоку арендодателей и закрытию части компаний в Санкт-Петербурге, предупреждает Ассоциация арендаторов и собственников стрит-ритейла.

Переоценка кадастровой стоимости происходит раз в два года. В Петербурге государственной кадастровой оценкой недвижимости занимается СПб ГБУ «Городское управление кадастровой оценки». Согласно промежуточному отчету ведомства, кадастровая стоимость объектов недвижимости в среднем возрастет на 25%.

«При повышении кадастровой стоимости коммерческих объектов автоматически вырастет налоговое бремя на бизнес. Большинство собственников постарается покрыть расходы за счет арендаторов или клиентов. Если ничего не предпринять, аренда помещений, товары и услуги в городе рискуют подорожать на четверть, соответственно», — считает Светлана Гузь, сооснователь Ассоциации арендаторов и собственников стрит-ритейла и управляющий партнер юридического бюро LEGAL to BUSINESS.

Прежде всего от изменений пострадают ТРК, бизнес-центры, гостиницы, которые в полной мере так и не вышли из ограничительных мер и последствий, связанных с карантином. К примеру, кадастровая стоимость здания, в котором находится гостиница «Коринтия Невский Палас», выросла на 27,8% до 2,39 млрд руб, а ТЦ «Галерея» с 11,58 млрд руб. до 13,83 млрд. руб.

Петербургским предпринимателям, которые недовольны результатами оценки в предварительном отчете, важно подать замечания в СПб ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» в срок до 27 августа. После этого новая стоимость станет основой для расчета налога на имущество, земельного налога с 2021 года. Инструменты обжалования утвержденной кадастровой стоимости имеются, в том числе и в судебном порядке, но это будет происходить уже происходить в период обязанности по оплате налогов. При затяжных судебных процессах с целью недопущения недоимки налогоплательщики будет вынуждены платить увеличенные суммы налогов.

В связи с пандемией коронавируса, правительство Москвы отказалось от проведения кадастровой оценки жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год. Сложившаяся в Петербурге ситуация требует вмешательства как со стороны города, так и предпринимательского сообщества.

В числе возможных последствий переоценки:

  • Существенное увеличение налога для торговых комплексов
  • Повышения арендной ставки
  • Отток арендаторов
  • Рост цен на номера в гостиницах
  • Кризис на рынках коммерческой недвижимости и туризма.

Эффект усиливает налоговая ставка, которая в 2021 году поднимется с текущих 1,25% до 1,5%. Например, владелец ТРК «Питер Радуга» при кадастровой стоимости земельного участка под торговым комплексом 1,5 млрд и ставке 1,25% обязан заплатить земельный налог в размере 18, 8 млн рублей. А уже за налоговый период 2021 года при стоимости земельного участка 1,6 млрд по ставке 1,5% заплатит 24 млн рублей, что на 5,2 млн больше. В свою очередь, налог на имущество по зданию торгового комплекса с учетом переоценки кадастровой стоимости и увеличения налоговой ставки вырастет в 2,4 раза — с 26,2 миллионов до 62 миллионов рублей.

Автор: Анна
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