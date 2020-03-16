Performance Group будет дополнительно упаковывать каждый заказ в герметичные пластиковые пакеты

Performance Group усиливает безопасность доставки готовой еды. Теперь вся продукция компании, доставляемая под брендами Level Kitchen, Performance Food, Easy Meal и My Food, будет дополнительно запаяна в пластиковые пакеты. Это обеспечит полную сохранность заказа при его доставке с производства.

«Несмотря на то, что сама еда, а также столовые приборы герметично упакованы на производстве, мы решили принять дополнительные меры по обеспечению безопасности транспортировки. Сегодня мы начали дополнительно упаковывать в пластиковые пакеты все заказы Level Kitchen и My Food. Это обеспечит сохранность каждого заказа, а также практически полностью исключит контакт содержимого каждого пакета с внешней средой. Новые правила уже действуют на всех производствах в Москве, начиная со следующей недели, они распространятся на регионы и другие бренды», — отмечает Артур Зеленый, основатель Performance Group.

Для того, чтобы полностью быть уверенным в безопасности каждого заказа, клиенту при получении необходимо убедиться в сохранности пластиковой упаковки.

Performance Group ежемесячно выпускает порядка 1 миллиона готовых блюд, которые потом доставляются клиентам домой или на работу. Компания производит здоровую пищу, которая не содержит консервантов, пищевых добавок и усилителей вкуса, поэтому срок хранения каждого блюда составляет от 48 до 72 часов.