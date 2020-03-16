Performance Group будет дополнительно упаковывать каждый заказ в герметичные пластиковые пакеты
Performance Group усиливает безопасность доставки готовой еды. Теперь вся продукция компании, доставляемая под брендами Level Kitchen, Performance Food, Easy Meal и My Food, будет дополнительно запаяна в пластиковые пакеты. Это обеспечит полную сохранность заказа при его доставке с производства.
«Несмотря на то, что сама еда, а также столовые приборы герметично упакованы на производстве, мы решили принять дополнительные меры по обеспечению безопасности транспортировки. Сегодня мы начали дополнительно упаковывать в пластиковые пакеты все заказы Level Kitchen и My Food. Это обеспечит сохранность каждого заказа, а также практически полностью исключит контакт содержимого каждого пакета с внешней средой. Новые правила уже действуют на всех производствах в Москве, начиная со следующей недели, они распространятся на регионы и другие бренды», — отмечает Артур Зеленый, основатель Performance Group.
Для того, чтобы полностью быть уверенным в безопасности каждого заказа, клиенту при получении необходимо убедиться в сохранности пластиковой упаковки.
Performance Group ежемесячно выпускает порядка 1 миллиона готовых блюд, которые потом доставляются клиентам домой или на работу. Компания производит здоровую пищу, которая не содержит консервантов, пищевых добавок и усилителей вкуса, поэтому срок хранения каждого блюда составляет от 48 до 72 часов.
«Мы предприняли беспрецедентные меры, которые обеспечивают безопасность всей продукции, выпускаемой холдингом. На всех производствах к уже существующим высокоэффективным системам установлены дополнительные системы фильтрации и обеззараживания воздуха. Продукция четырех брендов компании выпускается по единым стандартам, поэтому клиенты могут быть уверены, что заказывают здоровую безопасную еду. Комплекты, доставляемые клиентам, дополнительно упаковываются в „чистой зоне“ производства, где исключено какое-либо влияние неблагополучных внешних факторов», — говорит Ирина Рябинкина, директор по производству Performance Group.