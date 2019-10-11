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Performance Group готовит к запуску крупнейший в стране комбинат по производству питания с доставкой

Performance Group, один из лидеров российского foodtech, сообщает о подготовке к вводу в эксплуатацию крупнейшего в России комбината по производству питания с доставкой.

Новая производственная площадка Performance Group расположена в Москве и будет обслуживать клиентов столицы и области — крупнейшего российского рынка питания с доставкой. Общая площадь производственных цехов составляет порядка 5 тысяч квадратных метров, что более чем в два раза превышает площади ближайшего конкурента. Производство рассчитано на выпуск 20 тысяч рационов ежедневно, а это 100 тысяч готовых блюд. Возможности помещения позволяют при необходимости расширить производство до 15 тысяч квадратных метров.

«Вне всякого сомнения, новое производство будет самым технологичным в сегменте, поскольку качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. Сейчас мы завершаем отделочные работы, в середине октября проведем монтаж оборудования и уже через две недели перейдем к тестовым выпускам продукции. Полностью комбинат будет введен в эксплуатацию в начале ноября, что позволит нам увеличить объемы доставки в столичном регионе в 3-4 раза. Наша цель — до конца 2020 года занять 50% рынка, став крупнейшим игроком по производству и доставке рационного питания в стране», — говорит Артур Зеленый, основатель Performance Group.

Инвестиции в новое производство составили порядка 320 млн рублей. Его производственная мощность на начальном этапе составит 11 тонн готовой продукции в сутки, а к середине 2020 года — 35 тонн в сутки. В планах компании — доставить в 2020 году 22 млн порций еды, что в 2,2 раза больше, чем в 2019.

Крупнейшее в стране производство рационного питания будет ежедневно перерабатывать до 40 тонн сырья, среди которых 20 тонн мяса и рыбы и 10 тонн овощей и фруктов. На начальном этапе численность сотрудников комбината составит 170 человек.

Новый производственный комплекс будет обслуживать как существующие, так и перспективные бренды, а также все продуктовые линейки Performance Group, реализуемые в столичном регионе.

Автор: Анна
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